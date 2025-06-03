شكرا لقرائتكم خبر عن وزيرا المالية والاستثمار يعلنان البرنامج الجديد لرد أعباء الصادرات والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - في مؤتمر صحفي مشترك يعلن المهندس حسن الخطيب وزير الاستثمار والتجارة الخارجية ، وأحمد كجوك وزير المالية تفاصيل البرنامج الجديد لرد أعباء الصادرات ، وذلك في مؤتمر صحفي مشترك.

‏‎ويستهدف برنامج رد أعباء الصادرات زيادة الصادرات الوطنية، وتنويع الأسواق المستهدفة، وتعزيز الاقتصاد المحلي من خلال زيادة العوائد من العملة الصعبة وخلق فرص عمل جديدة، وزيادة تنافسية المنتج المصري، ورفع جودته، وتعزيز الاعتماد على المواد الخام المحلية، بما يساهم في تعميق الناتج المحلي، وجذب الاستثمارات الأجنبية، وتقليص العجز التجارى.

‏‎ وأكد وزير الاستثمار والتجارة الخارجية على أهمية تعزيز دور هيئة تنمية الصادرات وهيئة المعارض، إلى جانب توفير برامج تدريب بالتعاون مع القطاع الخاص، لدعم المصدرين فى النفاذ للأسواق الأفريقية والعالمية، مشيرا إلى أهمية دعم التوسع في تسويق المنتجات المصرية عالميًا.