كاوست تطلق شرارة نهضة التقنية العميقة في المملكة عبر معسكر “نكست إيرا”

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ويُعد المعسكر، الذي تنظمه كاوست بالشراكة مع البرنامج الوطني لتنمية تقنية المعلومات (NTDP)، منصة استراتيجية تهدف إلى تسريع نمو الشركات التقنية الناشئة، وتفعيل دورها في دفع التحول الوطني ضمن مجالات حيوية تشمل الصحة، والأمن السيبراني، والطاقة، وغيرها من القطاعات المرتبطة برؤية السعودية 2030.
وقال الدكتور إيان كامبل، نائب رئيس معهد التحول الوطني في كاوست:
“نجح برنامج نكست إيرا في بناء منظومة متكاملة للتقنية العميقة في المملكة، إذ جمعت شركاته الناشئة تمويلاً يتجاوز 250 مليون دولار، وأسهمت في خلق أكثر من 170 وظيفة حتى الآن. وبفضل بيئة الابتكار وريادة الأعمال في كاوست، فإن هذه الشركات تجد الدعم الأمثل للانطلاق وتحقيق النمو المستدام.”
من جهته، أوضح محمد المعمر، المدير التنفيذي للمنتجات في NTDP، أن البرنامج يركّز على دعم الشركات الجريئة التي تقود الابتكار، قائلاً:
“نؤمن بأهمية سد فجوة التمويل في مجالات التقنية العميقة، وتوفير الدعم للمؤسسين الطموحين الذين يصوغون المستقبل من خلال البحث والتطوير. هذه الدفعة تجسّد الرؤية السعودية نحو الريادة في الابتكار.”
شركات رائدة في قطاعات المستقبل:
تضمنت الدفعة الثالثة شركات ناشئة تحمل مشاريع تقنية واعدة في مجالات متنوّعة:
- الذكاء الاصطناعي والتحليلات: “بيانات” و”Datalexing” توفّران حلولاً متقدمة في تحليل الأداء واتخاذ القرار المبني على البيانات.
- تقنيات التعليم: “Bites” تطوّر تجربة تعليمية تفاعلية تستفيد منها أكثر من 1.5 مليون متعلم حول العالم.
- خصوصية البيانات: “EleeN” تقدم حلولاً لمشاركة البيانات الحساسة بطريقة آمنة ومتوافقة مع الأنظمة.
- خدمة العملاء الذكية: “Hams.AI” و”Sarj.ai” تغيّران تجربة العملاء عبر وكلاء افتراضيين ذوي قدرات لغوية متعددة.
- الأمن السيبراني: “Nua” تطوّر موظفين رقميين يتمتعون بذكاء اصطناعي متقدم لتحسين سرعة وكفاءة الأمن المعلوماتي.
- الصحة والتشخيص: “Haven Scientific” و”HistoApp” و”Labayh” توفّر حلولًا في الجينوم الرقمي، وعلم الأمراض، والعلاج النفسي.
- الاستدامة والمناخ: “Netzero” و”Remedium” تعالجان تحديات المناخ عبر الذكاء الاصطناعي والطبيعة.
- الرؤية الحاسوبية: “Nighat” تطبق الذكاء الاصطناعي لتحويل الصور إلى إجراءات صناعية ذكية.
- البلوك تشين والتقنية المالية: “Oumla” تطوّر بنية تحتية آمنة وسلسة لاعتماد تقنية البلوك تشين.
- تصنيع الإلكترونيات: “Pioneer of Industry” تقدم حلولاً متكاملة في الإلكترونيات الصناعية.
أبرز البرنامج قصة نجاح شركة “SARsatX”، التي انطلقت ضمن الدفعة الأولى، حيث طورت أقمارًا صناعية صغيرة للرصد الأرضي باستخدام تقنية الرادار ذي الفتحة الاصطناعية (SAR). وتعاونت الشركة مع جامعة الملك سعود لإطلاق نظام “SSX-1”، أول نظام SAR محمول جوًا في المملكة، وأطلقت كذلك منصة “EarthLife” لتحليل البيانات الفضائية. وقد أبرمت الشركة شراكات استراتيجية مع أرامكو وغيرها، وأغلقت مؤخرًا جولة تمويل أولي بقيمة 2.6 مليون دولار.
بيئة مثالية للنمو والتوسّع:
يُقدّم معسكر “نكست إيرا” للشركات الناشئة برامج إرشاد مكثفة، ومساحات للتواصل، وفرصًا للشراكة ضمن منظومة الابتكار في كاوست. ومن خلال هذه المبادرات، تسهم كاوست وNTDP في تمكين الجيل القادم من المبتكرين، وترسيخ مكانة المملكة كمركز عالمي رائد في مجالات التقنية العميقة والتحول الاقتصادي.
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