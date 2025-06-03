شكرا لقرائتكم خبر عن سعر الذهب عيار 21 اليوم الثلاثاء بعد صعود كبير والان مع تفاصيل الخبر

شهد سعر الذهب في السوق المصرية والعالمية اليوم الثلاثاء الموافق 3 يونيو 2025 ارتفاعًا ملحوظًا، بعد صعود أمس بنسبة تقترب من 2%، وذلك وفقًا لتقرير صادر عن شعبة الذهب والمعادن الثمينة باتحاد الصناعات.

هذا الارتفاع يعود بشكل أساسي إلى تصاعد حدة التوترات التجارية بين الولايات المتحدة والصين، وما يحيط بمستقبل التعريفات الجمركية بين القوتين الاقتصاديتين من غموض.



وأوضح التقرير أن هذه التوترات دفعت المستثمرين على مستوى العالم إلى الإقبال على الذهب باعتباره ملاذًا آمنًا للاستثمار في أوقات عدم اليقين، ما أدى إلى زيادة الطلب العالمي وارتفاع الأسعار، الأمر الذي انعكس بدوره على السوق المحلي في مصر.



أسعار الذهب اليوم الثلاثاء 3 يونيو 2025 في مصر:



* عيار 24: 5366 جنيهًا

* عيار 21: 4695 جنيهًا

* عيار 18: 4040 جنيهًا

* عيار 14: 3130 جنيهًا

* الجنيه الذهب: 37360 جنيهًا

أشار تقرير شعبة الذهب إلى أن الارتفاعات المتتالية في أسعار الذهب أثرت سلبًا على إقبال المواطنين على شراء المشغولات الذهبية، خاصةً من ذوي الدخول المتوسطة، في المقابل، شهدت الجنيهات الذهبية والسبائك الصغيرة إقبالًا متزايدًا من قبل المدخرين، الذين يرون فيها وسيلة لحفظ قيمة أموالهم.

وهناك توقعات باستمرار تذبذب الأسعار خلال الفترة المقبلة، وذلك في ظل المتغيرات السياسية والاقتصادية العالمية المستمرة، خاصةً تلك المتعلقة بالعلاقات التجارية بين القوى الكبرى.