شكرا لقرائتكم خبر عن ماذا حدث لأسعار الغاز المسال بالأسواق العالمية الربع الأول 2025؟.. تقرير يجيب والان مع تفاصيل الخبر

بدأ عام 2025 على ارتفاعات قوية في أسعار الغاز في أوربا وفقاً لمركز TTF في هولندا بسبب تنامي المخاوف من تداعيات توقف إمدادات الغاز الروسي المار عبر أوكرانيا بعد انتهاء اتفاقية الترانزيت الموقعة بين روسيا وأوكرانيا والتي بموجبها كانت Gazprom تقوم بضخ الغاز إلى أوروبا عبر الأراضي الأوكرانية وذلك وفقا لتقرير تطورات الغاز الطبيعي المسال والهيدروجين لمنظمة الأقطار العربية المصدرة للبترول "أوابك ".

وتابع التقرير الذى أعده المهندس وائل حامد خبير الصناعات الغازية بمنظمة "أوابك "،إضافة إلى ذلك، ساهمت موجات الطقس البارد التي اجتاحت عدة دول أوروبية في تحفيز الطلب على الغاز في قطاع التدفئة، ومن ثم دفع الأسعار نحو الصعود لتسجل 14.7 دولار لكل مليون وحدة حرارية بريطانية خلال شهر يناير، ثم 15.4 دولار لكل مليون وحدة حرارية بريطانية خلال فبراير، ثم تراجعت إلى 13.2 دولار لكل مليون وحدة حرارية بريطانية خلال مارس على أثر تنامي المخاوف من تباطؤ الاقتصاد وإجمالاً على مدار الربع الأول من عام 2025 ، فقد بلغ متوسط أسعار الغاز الأوروبية نحو 14.4 دولار لكل مليون وحدة حرارية بريطانية، بمكاسب ضخمة على أساس سنوي %67.