شكرا لقرائتكم خبر عن سعر الذهب اليوم الثلاثاء 3 يونيو 2025 في الإمارات.. عيار 21 بـ 358 درهما والان مع تفاصيل الخبر

في السوق المحلية، سجل سعر الذهب فى الإمارات، استقرارا، حيث سجل جرام الذهب عيار 24 حوالي 403.25 درهم إماراتي.

سعر الذهب في الامارات

عيار 24 سجل 403.25 درهم

عيار 22 سجل 373.50 درهم

عيار 21 سجل 358.00 درهم

عيار 18 سجل 307.00 درهم

عيار 14 سجل 237.50 درهم

عيار 12 سجل 203.50 درهم

الاونصة12542.50 درهم

الجنيه الذهب2864.00 درهم

الأونصة بالدولار3355.63 دولار



يحتفظ الذهب بأساسيات قوية على المدى الطويل تدعم اتجاهه الصاعد، إلا أن التقلبات قصيرة الأجل تضعف زخم الصعود وتدفعه حالياً إلى التحركات العرضية، وذلك في ظل الفوضى الحالية في سياسات الحكومة الأمريكية وعدم وضوح توجهات السياسة التجارية الأمريكية

ويعد سعر الذهب في الامارات من المؤشرات الاقتصادية المهمة التي تهم الأفراد والمستثمرين، وتشهد أسعار الذهب في الإمارات تغييرات يومية متأثرة بعدة عوامل محلية وعالمية، مثل أسعار الذهب في الأسواق العالمية،