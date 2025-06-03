شكرا لقرائتكم خبر عن أسعار الذهب اليوم الثلاثاء 3 يونيو 2025 في مصر والان مع تفاصيل الخبر

كشفت شعبة الذهب والمعادن الثمينة باتحاد الصناعات، في تقرير لها، أن أسعار الذهب في السوقين المحلية والعالمية سجلت ارتفاعًا بنسبة تقترب من 2%، نتيجة تصاعد التوترات التجارية بين الولايات المتحدة والصين، واستمرار الغموض بشأن مستقبل التعريفات الجمركية بين البلدين.

وأوضح التقرير أن هذه التوترات دفعت المستثمرين عالميًا إلى الاتجاه نحو الذهب كملاذ آمن، ما ساهم في رفع الأسعار عالميًا، وانعكس بدوره على السوق المحلي.

أسعار الذهب اليوم الثلاثاء 3 يونيو 2025 في مصر

عيار 24: 5366 جنيهًا

عيار 21: 4695 جنيهًا

عيار 18: 4040 جنيهًا

عيار 14: 3130 جنيهًا

الجنيه الذهب: 37360 جنيهًا



في حين بلغت أونصة الذهب في السوق العالمية نحو 3375 دولارًا.

وأشار تقرير الشعبة إلى أن الارتفاعات المتتالية في الأسعار أدت إلى تراجع ملحوظ في إقبال المواطنين على شراء المشغولات الذهبية، لا سيما من أصحاب الدخول المتوسطة، مقابل زيادة في الطلب على الجنيهات الذهبية والسبائك الصغيرة من فئة المدخرين.

وتوقعت الشعبة أن تستمر حالة التذبذب في الأسعار خلال الفترة المقبلة، بالتزامن مع المتغيرات السياسية والاقتصادية العالمية، خاصة تلك المرتبطة بالعلاقات التجارية بين القوى الكبرى.