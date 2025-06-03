شكرا لقرائتكم خبر عن 10 مزايا للتوسع فى زراعة الأقطان قصيرة التيلة شرق العوينات.. تعرف عليها والان مع تفاصيل الخبر

تمثل زراعة الأقطان قصيرة التيلة في منطقة شرق العوينات خطوة استراتيجية لدعم صناعة الغزل والنسيج في مصر وتقليل الاعتماد على الاستيراد.

وتأتى هذه الخطوة بعد نجاح زراعة وجني 2000 فدان من القطن، ما يعكس إمكانات واعدة للتوسع وتحقيق فوائد اقتصادية متعددة تعرف علي 10 مزايا للتوسع فى الزراعات:

توفير خامات محلية لصناعة الغزل والنسيج وتقليل الاستيراد من الخارج.

دعم خطة الدولة لتوطين صناعة الغزل والنسيج خاصة في المحلة الكبرى.

توفير العملة الصعبة التي يتم إنفاقها على استيراد الأقطان قصيرة التيلة.

خلق فرص عمل جديدة في الزراعة والنقل والصناعات المرتبطة.

زيادة القيمة المضافة للمنتج الزراعي المحلي بدلاً من بيعه خاماً.

تحقيق التنمية المتكاملة في منطقة شرق العوينات وزيادة النشاط الاقتصادي بها.

تعزيز الأمن الزراعى والصناعي من خلال تقليل الاعتماد على الأسواق الخارجية.

إتاحة فرص للتصدير من الأقطان الفائضة عن احتياجات السوق المحلي.

تحسين أداء الشركات التابعة لقطاع الأعمال العام العاملة في مجال الغزل.

رفع تنافسية المنتج المصري في الأسواق العالمية من خلال توفير مدخلات إنتاج مستقرة.