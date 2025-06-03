شكرا لقرائتكم خبر عن 49.64 جنيه للشراء.. سعر الدولار اليوم الثلاثاء 3 يونيو 2025 أمام الجنيه فى بنك مصر والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - كتب- مدحت عادل الثلاثاء، 03 يونيو 2025 04:00 ص

بلغ سعر الدولار الأمريكي أمام الجنيه المصري اليوم الثلاثاء 3 يونيو 2025، فى بنك مصر 49.64 جنيه للشراء و49.74 جنيه للبيع، وفقا لاخر تعاملات رسمية مسجلة بالبنوك المصرية. وسجل سعر الدولار بالبنك المركزي المصري 49.62 جنيه للشراء و49.75 جنيه للبيع، وفى البنك الأهلي المصري 49.64 جنيه للشراء و49.74 جنيه للبيع، وفى بنك مصر 49.64 جنيه للشراء و49.74 جنيه للبيع. وجاء سعر الدولار فى بعض البنوك المصرية كالآتى: سعر الدولار فى البنك الأهلى المصرى

49.64 جنيه للشراء.

49.74 جنيه للبيع. سعر الدولار فى بنك مصر

49.64 جنيه للشراء.

49.74 جنيه للبيع. سعر الدولار فى بنك الإسكندرية

49.64 جنيه للشراء.

49.74 جنيه للبيع. الدولار فى البنك التجارى الدولى "CIB"

49.64 جنيه للشراء.

49.74 جنيه للبيع. سعر الدولار فى بنك القاهرة

49.64 جنيه للشراء.

49.74 جنيه للبيع.

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