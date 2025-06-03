شكرا لقرائتكم خبر عن سعر الذهب اليوم الثلاثاء 3 يونيو 2025 فى السعودية.. عيار 24 بـ 404.25 ريال والان مع تفاصيل الخبر

سجلت أسعار الذهب في السعودية اليوم تحركات جديدة، ويحرص المواطنون والمستثمرون على متابعة تطورات الأسعار، خاصة مع تأثير التغيرات العالمية على السوق المحلية، ويأتي ذلك في ظل ترقب الأسواق لأي مستجدات قد تؤثر على سعر المعدن الأصفر عالميًا ومحليًا.

سعر الذهب اليوم في السعودية

عيار 24 سجل 404.25 ريال

عيار 22 سجل 370.50 ريال

عيار 21 سجل 353.75 ريال

عيار 18 سجل 303.25 ريال

عيار 14 سجل 235.75 ريال

عيار 12 سجل 202.25 ريال

الاونصة12 سجل 575.50 ريال

الجنيه الذهب2830.25 ريال

الأونصة بالدولار3353.45 دولار

شهد الذهب العالمي انخفاضا خلال الأسبوع الماضي ليقلص جزء كبير من مكاسبه الأسبوع السابق، ليستمر الاستقرار والتحركات العرضية في السيطرة على حركة أسعار الذهب خلال الفترة الأخيرة، وهو ما يعكس حجم الاضطراب في السياسات الأمريكية ومدى تأثيرها على أسواق المعدن النفيس.