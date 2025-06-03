شكرا لقرائتكم خبر عن سعر الذهب يقفز 2%.. ومخاوف التوتر التجاري بين أمريكا والصين تدفع السوق للارتفاع والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - شهدت أسعار الذهب في السوقين المحلية والعالمية ارتفاعًا ملحوظًا بنسبة تقارب 2% خلال تعاملات مساء أمس الاثنين، في ظل تصاعد التوترات التجارية بين الولايات المتحدة والصين، واستمرار الغموض بشأن ملف التعريفات الجمركية بين البلدين.

وأفادت بيانات سوق الذهب أن هذه التطورات دفعت المستثمرين إلى الإقبال على الذهب كملاذ آمن، ما انعكس على حركة الأسعار عالميًا ومحليًا.

وسجلت أسعار الذهب في السوق المصري:

عيار 24: 5366 جنيهًا

عيار 21: 4695 جنيهًا

عيار 18: 4040 جنيهًا

عيار 14: 3130 جنيهًا

الجنيه الذهب: 37360 جنيهًا



فيما بلغت أونصة الذهب في الأسواق العالمية نحو 3375 دولارًا.

وأكد متعاملون في سوق الصاغة أن القفزات السريعة في الأسعار أثرت سلبًا على حركة البيع، خصوصًا في المشغولات الذهبية، مع إحجام عدد كبير من المستهلكين من أصحاب الدخول المتوسطة، في حين لوحظ اتجاه فئة من المدخرين لشراء السبائك الصغيرة والجنيهات الذهبية.

وتوقع التجار استمرار حالة التذبذب في السوق خلال الأيام المقبلة، بالتزامن مع الترقب العالمي لأي تحركات أو تصريحات جديدة قد تصدر عن واشنطن أو بكين وتؤثر على مسار الذهب عالميًا.