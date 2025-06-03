شكرا لقرائتكم خبر عن شيفروليه ونيسان.. تتصدرا السيارات الأعلي ترخيصا بالترتيب العام والان مع تفاصيل الخبر

كشف آخر تقرير صادر عن المجمعة المصرية للتأمين الإجباري أن علامة شيفورولية استطاعت أن تحصل على المركز الأول للشهر الثالث على التوالى فى عدد المركبات العام الاعلي ترخيصا خلال أبريل 2025 حيث سجلت ترخيص وتأمين 1931مركبه بالترتيب العام من حيث عدد المركبات التي تم التأمين عليها إجباريا عليها .

وجاءت في المركز الثاني ماركة نيسان 1582 وفى المركز المركز الثالث ماركة هيونداى 1373 وفى المركز الرابع ماركة شيرى 1290مركبة وفى المركز الخامس ماركة إم جى 1200مركبة .

وفي المركز السادس ماركة مرسيدس بواقع 746 نفس مركزها الشهر الماضى ، وفي المركز السابع ماركة كيا 725 مركبة نفس مركزها الشهر الماضى وفي المركز الثامن ماركة تويوتا 655مركبة متقدمة مركز عن الشهر الماضى ، وفي المركز التاسع ماركة فولكس فاجن 562 متقدمة عن مركزها الشهر الماضى .

وفي المركز العاشر ماركة جيتور 561مركبة، وفى مركز الحادى عشر ماركة سكودا 546مركبه ، وفى مركز الثانى عشر ماركة بايك 461 مركبة ، وفى المركز الثالث عشر ماركة رينو 435 مركبة ، فى المركز الرابع عشر ماركة فيات 407 مركبة .