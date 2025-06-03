شكرا لقرائتكم خبر عن رئيس القابضة المعدنية: تركيز على تطوير مصانع السبائك واستغلال الخامات المحلية والان مع تفاصيل الخبر

أكد المهندس محمد السعداوي، الرئيس التنفيذي للشركة القابضة للصناعات المعدنية، أن استغلال خامات الكوارتز والرمال الزجاجية في تصنيع السبائك الحديدية يمثل خطوة استراتيجية لتعزيز القيمة المضافة للثروات التعدينية المصرية وزيادة الصادرات الصناعية.

وأوضح السعداوي ل" الخليج 365" أن مصر تمتلك احتياطيات ضخمة من الكوارتز عالي النقاء، تصل نسبته إلى 99.9%، ما يجعلها مؤهلة لتكون مركزًا إقليميًا في إنتاج المواد الأولية للصناعات المتقدمة، بما في ذلك السبائك الحديدية التي تدخل في العديد من التطبيقات الصناعية.

وأشار إلى أن الشركة القابضة تعمل على تطوير خطوط إنتاج شركة السبائك الحديدية التابعة لها، بالتعاون مع شركاء من القطاع الخاص، لتحديث التكنولوجيا المستخدمة وزيادة كفاءة الإنتاج، مما يسهم في تحسين جودة المنتجات النهائية وتوسيع قاعدة التصدير إلى الأسواق العالمية وتدشين القرن الخامس والسادس لزيادة الصادرات .

وأضاف السعداوي أن الرمال الزجاجية، التي تتوفر بكميات كبيرة في مصر، تُستخدم أيضًا في صناعة السبائك الحديدية، إلى جانب استخدامها في صناعات أخرى مثل الزجاج والسيراميك والإلكترونيات. وأكد أن تعظيم الاستفادة من هذه الخامات يتطلب استثمارات في البحث والتطوير وتحديث المعدات الصناعية.

وشدد على أن تطوير صناعة السبائك الحديدية باستخدام الخامات المحلية سيساهم في تقليل الاعتماد على الواردات، وزيادة القدرة التنافسية للمنتجات المصرية في الأسواق الدولية، مما يدعم الاقتصاد الوطني ويوفر فرص عمل جديدة.

وأكد السعداوي أن الشركة القابضة للصناعات المعدنية ملتزمة بتنفيذ استراتيجية الدولة في تعظيم الاستفادة من الموارد الطبيعية، وتطوير الصناعات التحويلية، وتحقيق التنمية المستدامة من خلال تعزيز الصادرات الصناعية.

وجددت شركة المصرية للسبائك الحديدية بقيادة المهندس عيد مهلل الرئيس التنفيذي العضو المنتدب ،تعاقدها مع شريك ياباني متعاقد معها منذ 20 عاما وذلك لمدة 5 سنوات جديدة حتى 2030 لتوريد غبار السيلكا نحو 10 آلاف طن سنويا تمثل نصف انتاج الشركة من غبار السليكا المنتج الثانوي بقيمة 3.5 مليون دولار نحو 180 مليون جنيه.

وتصدر شركة السبائك الحديدية، إحدى شركات وزارة قطاع الأعمال العام غبار سليكيا بعد ان كان يتطاير في الهواء من نواتج تصنيع السبائك دون استفادة .

وكشفت المهندس عيد مهلل في بيان له، أن اليابان تحصل على 50% من غبار السليكيا بعقد يمتد 5 سنوات، لافتا ان غبار السليكا له استخدامات عديدة لعل من ابرزها تدعيم الخرسانة وتقويتها وتحسين خواصها . وحول استخدامات غبار السيليكا محليا قال مهلل ان شركة السبائك الحديدية توفره للعديد من المشروعات العملاقة في مصر منها مشروع انفاق قناة السويس ومترو الانفاق بدلا من الاستيراد من الخارج ،علاوة على توفيره للقطار السريع وميناء السخن وغيره من المشروعات الكبيرة. اشارت المصادر انه كان يتم استيراد نحو 7 الاف طن سنويا من غبار السيليكا بالعملة الصعبة وحاليا توفره محليا شركة السبائك الحديدية في اسوان.