شكرا لقرائتكم خبر عن رئيس شعبة الذهب يكشف سبب قفزة سعر الذهب اليوم والان مع تفاصيل الخبر

قال إيهاب واصف، رئيس شعبة الذهب والمعادن الثمينة باتحاد الصناعات، إن أسعار الذهب في السوقين المحلية والعالمية شهدت ارتفاعًا خلال الساعات الماضية، مدفوعة بتصاعد التوترات التجارية بين الولايات المتحدة والصين، وعدم حسم ملف التعريفات الجمركية بين البلدين.

وأضاف واصف أن هذه الأجواء دفعت المستثمرين عالميًا نحو التحوّط بالذهب كملاذ آمن، ما ساهم في دفع الأسعار للارتفاع بشكل واضح، سواء على مستوى الأونصة العالمية أو السوق المحلية.

أسعار الذهب في مصر:

عيار 24: 5366 جنيهًا

عيار 21: 4695 جنيهًا

عيار 18: 4040 جنيهًا

عيار 14: 3130 جنيهًا

الجنيه الذهب: 37360 جنيهًا

وأوضح رئيس شعبة الذهب أن القفزات المتتالية في الأسعار انعكست سلبًا على حركة البيع في السوق، خاصة في قطاع المشغولات، حيث تراجع الإقبال من جانب المستهلكين، خصوصًا أصحاب الدخول المتوسطة، في مقابل زيادة نسبية في الطلب على السبائك والجنيهات الذهبية من فئة المدخرين.

وتوقع واصف أن تستمر حالة التذبذب في أسعار الذهب خلال الفترة المقبلة، وسط ترقب شديد لأي تطورات سياسية أو اقتصادية على الساحة العالمية قد تؤثر على حركة المعدن الأصفر.