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وبلغ سعر الدولار بالبنك المركزي المصري 49.62 جنيه للشراء و49.75 جنيه للبيع، وفى البنك الأهلي المصري 49.64 جنيه للشراء و49.74 جنيه للبيع، وفى بنك مصر 49.64 جنيه للشراء و49.74 جنيه للبيع.

سجل سعر الدولار الأمريكي اليوم الثلاثاء 3 يونيو 2025 تطورا ملحوظا أمام الجنيه المصري، وفقا لاخر تعاملات رسمية مسجلة بالبنوك المصرية.

شكرا لقرائتكم خبر عن آخر تحديث لسعر الدولار اليوم الثلاثاء 3 يونيو 2025 أمام الجنيه بالبنوك المصرية والان مع تفاصيل الخبر

رشا محمد

محررة بقسم الشؤون العربية والدولية بجريدة أخبار اليوم حاصلة على بكالوريوس إعلام – جامعة القاهرة بتقدير عام جيد جدا مع مرتبة الشرف وحاصلة على دبلومة الترجمة الصحفية من الجامعة الأمريكية