شكرا لقرائتكم خبر عن "بلتون القابضة" تتصدر التداولات بالبورصة خلال مايو بقيمة 4.4 مليار جنيه والان مع تفاصيل الخبر

تصدر سهم "بلتون القابضة" قائمة أعلى 10 شركات من حيث قيمة التداول في سوق "داخل المقصورة" بالبورصة المصرية، خلال جلسات شهر مايو الماضي، بحجم تداول بلغ 1.7 مليار ورقة، وبقيمة تداول 4.4 مليار جنيه، يليه سهم "مجموعة طلعت مصطفى القابضة" بحجم تداول بلغ 80.3 مليون ورقة، وقيمة تداول 4.3 مليار جنيه.

وجاء في المركز الثالث سهم "البنك التجاري الدولي-مصر (سي أي بي)" بحجم تداول بلغ 46.2 مليون ورقة منفذة، وقيمة تداول 3.7 مليار جنيه، ثم "بالم هيلز للتعمير" بحجم تداول 476.3 مليون ورقة، وبقيمة تداول 3.44 مليار جنيه، ثم "مجموعة أي أف جي القابضة" بحجم تداول 115.3 مليون ورقة، وقيمة تداول 3.43 مليار جنيه، وذلك وفقًا لتقرير البورصة الشهري.

وفي المركز السادس "السويدي إليكتريك" بحجم تداول بلغ 36.4 مليون ورقة منفذة، وقيمة تداول بلغت 2.9 مليار جنيه، ثم "المصرية للمنتجعات السياحية" بحجم تداول 271.6 مليون ورقة منفذة، وقيمة تداول 2.3 مليار جنيه، ثم "مصر الوطنية للصلب-عتاقة"، بحجم تداول 214.8 مليون ورقة منفذة، وقيمة تداول 2.2 مليار جنيه، وفى المركز التاسع "كريستمارك للمقاولات والتطوير العقاري"، بحجم تداول 2.4 مليار ورقة منفذة، وقيمة تداول 2.1 مليار جنيه، وجاءت في المركز الأخير "أوراسكوم للتنمية مصر" بحجم تداول بلغ 81.3 مليون ورقة منفذة، بقيمة تداول بلغت 1.9 مليار جنيه.

وكان المؤشر الرئيسي للبورصة المصرية "إيجي إكس 30" قد ارتفع بنسبة 1.78% ليغلق عند مستوى 32696.79 نقطة، خلال جلسات شهر مايو الماضي، وصعد مؤشر الأسهم الصغيرة والمتوسطة "إيجى إكس 70 متساوي الأوزان"، بنسبة 1.24% ليغلق عند مستوى 9506.6 نقطة، وسجل مؤشر "إيجى إكس 100 متساوي الأوزان" نموًا بنسبة 1.13% ليغلق عند مستوى 12950.72 نقطة، وسجل مؤشر "إيجى إكس 30 محدد الأوزان" نموًا بنسبة 1.69% ليغلق عند مستوى 40725.85 نقطة، وقفز مؤشر تميز بنسبة 11.17% ليغلق عند مستوى 13018.59 نقطة.

