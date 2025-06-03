شكرا لقرائتكم خبر عن سعر الذهب اليوم الثلاثاء 3 يونيو 2025 عيار 14 بدون مصنعية بـ3130 جنيها والان مع تفاصيل الخبر
القاهرة - سامية سيد - كتب حسام الشقويرىالثلاثاء، 03 يونيو 2025 12:00 ص
لا تزال أسعار الذهب في مصر مرتبطة بتحركات الأسواق العالمية، حيث تؤثر أسعار النفط، والسياسات النقدية، وتقلبات العملات الرئيسية في توجهات المستثمرين، و تتابع الأسواق المحلية أسعار الذهب وسط تأثيرات التوترات الجيوسياسية العالمية، والتي تلعب دورًا في تحديد توجهات الطلب على المعدن النفيس، وننشر اخر تطورات سعر الذهب اليوم الثلاثاء في مصر.
أسعار الذهب في مصر اليوم:
:عيار 24: 5366 جنيهًا
عيار 21: 4695 جنيهًا
عيار 18: 4040 جنيهًا
عيار 14: 3130 جنيهًا
الجنيه الذهب: 37360 جنيهًا
وتجدر الإشارة إلى أن كافة الأسعار المنشورة في سياق هذا التقرير قابلة للتغير على مدار الساعة ، كما يضاف عليها رسوم المصنعية والضريبة والدمغة، بالإضافة إلى تطورات السعر الفوري للذهب عالمياً.
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