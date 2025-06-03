شكرا لقرائتكم خبر عن صادرات منتجات البترول والملابس تقودان الميزان التجارى للتراجع مارس الماضى والان مع تفاصيل الخبر

أظهرت بيانات الجهاز المركزى للتعبئة العامة والإحصاء، ارتفاع الصادرات المصرية في شهر مارس الماضي لتصل إلى 4.62 مليار دولار، مقابل 3.82 مليار دولار لنفس الشهر من العام السابق 2024، بزيادة بلغت قيمتها 800 ألف دولار، وهو ما أدى إلى تراجع قيمة العجز فى الميزان التجارى ليصل إلى 2.50 مليار دولار في شهر مارس الماضي، بينما كان 4.09 مليار دولار لنفس الشهر من العام السابق بنسبة انخفاض بلغت 38.6٪.

ورصدت بيانات الجهاز قائمة السلع التي أدت إلى ارتفاع الصادرات المصرية خلال الفترة المذكورة، وتضمنت صادرات منتجات البترول والتي بلغت قيمتها 335 مليون دولار في مارس الماضي، مقابل 315 مليون دولار في نفس الشهر من العام السابق له 2024، بزيادة بلغت نسبتها 6.3%، يليها صادرات الملابس الجاهزة والتي بلغت قيمتها 263 مليون دولار في مارس الماضي، مقابل 206 مليون دولار في نفس الشهر عام 2024، بنسبة زيادة بلغت 27.7٪.

وشملت القائمة أيضا صادرات مصر من العجائن والمحضرات الغذائية المتنوعة بقيمة بلغت 181 مليون دولار في مارس الماضي، مقابل 151 مليون دولار في نفس الشهر من عام 2024، بنسبة زيادة بلغت 19.5%، وأخيرا صادرات البقول الجافة بقيمة بلغت 27 مليون دولار في مارس الماضي، مقابل 20 مليون دولار في نفس الشهر من عام 2024، بنسبة زيادة بلغت 35.2%.

وفى المقابل انخفضت قيمة صادرات مصر من بعض السلع خلال شهر مارس الماضي، مقابل مثيلتها لنفس الشهر من العام السابق وأهمها صادرات الفواكة الطازجة بنسبة 17.3%، ثم صادرات الأسمدة بنسبة 9.9%، واللدائن بأشكالها الأولية بنسبة 3.1٪، وأخيرا البطاطس بنسبة 15.2%.