شكرا لقرائتكم خبر عن سعر جرام الذهب مع تغيرات عاصفة بزيادة 2%.. اعرف التفاصيل والان مع تفاصيل الخبر

كشفت بيانات سوق الذهب، أن أسعار الذهب في السوق المحلية والعالمية سجلت ارتفاعًا جديدًا خلال تعاملات مساء اليوم، متأثرة بتصاعد التوترات التجارية بين الولايات المتحدة والصين، وعدم حسم ملف التعريفات الجمركية بين البلدين، وهو ما عزز توجه المستثمرين نحو الملاذات الآمنة وفي مقدمتها الذهب.

وجاءت أسعار الذهب في السوق المصرية على النحو التالي:

عيار 24: 5366 جنيهًا

عيار 21: 4695 جنيهًا

عيار 18: 4040 جنيهًا

عيار 14: 3130 جنيهًا

الجنيه الذهب: 37360 جنيهًا



وسجلت أونصة الذهب في السوق العالمية نحو 3375 دولارًا.

وقال متعاملون في سوق الذهب إن الارتفاعات المتتالية في الأسعار أثرت سلبًا على حركة البيع، خاصة في المشغولات الذهبية، مع تراجع واضح في إقبال المستهلكين من أصحاب الدخول المتوسطة، بينما تزايد الطلب بشكل نسبي على السبائك الصغيرة والجنيهات الذهبية من جانب فئة المدخرين.

ويتوقع التجار استمرار حالة التذبذب في الأسعار خلال الفترة المقبلة، وسط ترقب الأسواق لأي تطورات سياسية أو قرارات اقتصادية قد تؤثر على حركة المعادن الثمينة.