شكرا لقرائتكم خبر عن البورصة: تنفيذ صفقة على المجموعة المصرية للصناعات الطبية بـ60.5 مليون جنيه والان مع تفاصيل الخبر

كشف التقرير اليومي للبورصة المصرية، عن تنفيذ صفقة على شركة المجموعة المصرية للصناعات الطبية، خلال جلسة تداول اليوم الإثنين، بسوق خارج المقصورة (سوق الصفقات) بحجم تداول 6 ملايين سهم بقيمة 60.5 مليون جنيه، وصفقة على شركة بيو إيجيبت للتجارة والتوريدات بحجم تداول 32 ألف سهم بقيمة 3.2 مليون جنيه، وصفقة على شركة جلوبال كير للخدمات الطبية بحجم تداول 120 ألف سهم بقيمة 3 ملايين جنيه.

وبحسب التقرير اليومي للبورصة المصرية، بلغ حجم التداول بسوق خارج المقصورة (سوق الصفقات) 6.9 مليون سهم بقيمة 77.2 مليون جنيه عبر تنفيذ 52 عملية.

وكانت مؤشرات البورصة المصرية، قد تباينت بختام تعاملات جلسة اليوم الإثنين، إذ تراجع المؤشر الرئيسي للجلسة الثانية على التوالي، بضغوط هبوط أسهم قيادية على رأسها البنك التجاري الدولي-مصر (سي أي بي)، ومجموعة أي أف جي القابضة، والشرقية-إيسترن كومباني، وبالم هيلز للتعمير، وإعمار مصر للتنمية، فيما ارتفع مؤشرا إيجي إكس 70 وإيجي إكس 100، وخسر رأس المال السوقي 5 مليارات جنيه ليغلق عند مستوى 2.288 تريليون جنيه.

وبلغ حجم التداول على الأسهم 907.8 مليون ورقة مالية بقيمة 3.7 مليار جنيه، عبر تنفيذ 99.6 ألف عملية لعدد 211 شركة، وسجلت تعاملات المصريين 91.96% من إجمالي التعاملات، بينما استحوذ الأجانب على نسبة 3.98%، والعرب على 4.06%، واستحوذت المؤسسات على 24.43% من المعاملات في البورصة، وكانت باقي المعاملات من نصيب الأفراد بنسبة 75.56%.

ومالت صافي تعاملات المؤسسات المصرية والعربية للبيع بقيمة 193 مليون جنيه، 11.1 مليون جنيه، على التوالي، فيما مالت تعاملات الأفراد المصريين والعرب والأجانب والمؤسسات الأجنبية للشراء بقيمة 90.8 مليون جنيه، 10.1 مليون جنيه، 362.2 ألف جنيه، 102.9 مليون جنيه، على الترتيب.

تراجع مؤشر "إيجى إكس 30" بنسبة 0.54% ليغلق عند مستوى 32325 نقطة، وهبط مؤشر "إيجى إكس 30 محدد الأوزان" بنسبة 0.57% ليغلق عند مستوى 40382 نقطة، وانخفض مؤشر "إيجى إكس 30 للعائد الكلى" بنسبة 0.53% ليغلق عند مستوى 14512 نقطة.

فيما ارتفع مؤشر الشركات الصغيرة والمتوسطة "إيجى إكس 70 متساوى الأوزان بنسبة 0.23% ليغلق عند مستوى 9587 نقطة، وصعد مؤشر "إيجى إكس 100 متساوى الأوزان" بنسبة 0.07% ليغلق عند مستوى 13021 نقطة، وقفز مؤشر الشريعة الإسلامية بنسبة 0.2% ليغلق عند مستوى 3366 نقطة، وتراجع مؤشر تميز بنسبة 2.07% ليغلق عند مستوى 12477 نقطة، وصعد مؤشر سندات الخزانة بنسبة 0.03% ليغلق عند مستوى 2062 نقطة.