شكرا لقرائتكم خبر عن قطاع البترول ضيف شرف الدورة الأولى من معرض العراق لتكنولوجيا النفط والغاز والان مع تفاصيل الخبر

في حضور بترولى مصري لافت، انطلقت فعاليات الدورة الأولى من معرض العراق لتكنولوجيا النفط والغاز (أويجاتيك 2025)، بمشاركة متميزة لقطاع البترول المصري، الذي يحل ضيف شرف هذه الدورة من الحدث المقام تحت رعاية دولة رئيس وزراء العراق المهندس محمد شياع السودانى خلال الفترة من 1-4 يونيه 2025 واشراف وزارة النفط العراقية وبمشاركة 66 شركة في مجالات البترول والغاز والطاقة من مختلف دول العالم.



صورة جماعية

ضم جناح قطاع البترول المصرى في المعرض شركات بتروجت، إنبي، صان مصر، بترومنت، ومودرن جاس، حيث يوضح قدرات الشركات المصرية التي اكتسبت سمعة إقليمية مرموقة في اعمال الهندسة وتصميم وتنفيذ المشروعات والانشاءات واعمال الصيانة ومد خطوط شبكات البترول والغاز وتوصيل الغاز للمنازل والمنشآت.

وقد شهد الجناح في يومه الأول إقبالاً كبيراً من كبار المسئولين والزوار وسط إشادة كبيرة بما يعكسه من قيمة ومكانة كبيرة للشركات المصرية في تنفيذ المشروعات والاعمال الفنية والهندسية المتخصصة في مختلف مجالات الطاقة والبترول والغاز.

ويمثل المعرض فرصة هامة لإبراز القدرات والخبرات التي تمتلكها شركات البترول المصرية في تنفيذ المشروعات المتخصصة، والتواصل مع كبرى الشركات العالمية لعقد شراكات جديدة تستهدف تنمية حجم أعمالها، إلى جانب الاطلاع على أحدث التقنيات العالمية ومواكبة التطورات الجديدة في صناعة الطاقة.

وافتتح المعرض أمس رئيس لجنة الأمن القومي ومستشار رئيس الوزراء العراقي بحضور كبار المسئولين وممثلي الشركات المشاركة في المعرض.