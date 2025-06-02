شكرا لقرائتكم خبر عن الدولار يغلق تعاملات اليوم الإثنين على تراجع ملحوظ أمام الجنيه ويسجل 49.64 جنيه للشراء والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - كتب- مدحت عادل الإثنين، 02 يونيو 2025 10:00 م

أغلق سعر الدولار الأمريكي تعاملاته اليوم الأثنين على تراجع أمام الجنيه المصري اليوم الأثنين 2 يونيو 2025، وفقا لآخر تعاملات رسمية مسجلة بالبنوك المصرية. وسجل سعر الدولار بالبنك المركزي المصري 49.62 جنيه للشراء و49.75 جنيه للبيع، وفى البنك الأهلي المصري 49.64 جنيه للشراء و49.74 جنيه للبيع، وفى بنك مصر 49.64 جنيه للشراء و49.74 جنيه للبيع، وفى بنك مصر 49.64 جنيه للشراء و49.74 جنيه للبيع وجاء سعر الدولار فى بعض البنوك المصرية كالآتى: سعر الدولار فى البنك الأهلى المصرى

49.64 جنيه للشراء.

49.74 جنيه للبيع. سعر الدولار فى بنك مصر

49.64 جنيه للشراء.

49.74 جنيه للبيع. سعر الدولار فى بنك الإسكندرية

49.64 جنيه للشراء.

49.74 جنيه للبيع. الدولار فى البنك التجارى الدولى "CIB"

49.64 جنيه للشراء.

49.74 جنيه للبيع. سعر الدولار فى بنك القاهرة

49.64 جنيه للشراء.

49.74 جنيه للبيع.

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