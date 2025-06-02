شكرا لقرائتكم خبر عن أسعار الأسهم بالبورصة المصرية اليوم الإثنين 2-6-2025 والان مع تفاصيل الخبر

ينشر ”الخليج 365” أسعار أسهم أكبر 5 شركات حققت ارتفاعًا، وأسعار أسهم أكثر 5 شركات انخفاضًا، بالبورصة المصرية في ختام تعاملات اليوم الإثنين 2-6-2025.

إيقاف تداول 8 أسهم

أعلنت إدارة البورصة المصرية، إيقاف التداول على 8 أسهم لمدة 10 دقائق لتجاوزها نسبة الـ5% صعودًا أو هبوطًا خلال جلسة تداول اليوم الإثنين، وهم: مستشفى النزهة الدولي، وانترناشيونال بزنيس كوربوريشن للتجارة والتوكيلات التجارية، والدولية للصناعات الطبية-إيكمى، والأولى للاستثمار والتنمية العقارية، ومطاحن مصر العليا، والاتحاد الصيدلي للخدمات الطبية والاستثمار، وسبأ الدولية للأدوية والصناعات الكيماوية، والعربية للأسمنت.

البورصة تخسر 5 مليارات جنيه

تباين أداء مؤشرات البورصة المصرية، بختام تعاملات جلسة اليوم الإثنين، إذ تراجع المؤشر الرئيسي للجلسة الثانية على التوالي، بضغوط هبوط أسهم قيادية على رأسها البنك التجاري الدولي-مصر (سي أي بي)، ومجموعة أي أف جي القابضة، والشرقية-إيسترن كومباني، وبالم هيلز للتعمير، وإعمار مصر للتنمية، فيما ارتفع مؤشرا إيجي إكس 70 وإيجي إكس 100، وخسر رأس المال السوقي 5 مليارات جنيه ليغلق عند مستوى 2.288 تريليون جنيه.

وبلغ حجم التداول على الأسهم 907.8 مليون ورقة مالية بقيمة 3.7 مليار جنيه، عبر تنفيذ 99.6 ألف عملية لعدد 211 شركة، وسجلت تعاملات المصريين 91.96% من إجمالي التعاملات، بينما استحوذ الأجانب على نسبة 3.98%، والعرب على 4.06%، واستحوذت المؤسسات على 24.43% من المعاملات في البورصة، وكانت باقي المعاملات من نصيب الأفراد بنسبة 75.56%.

ومالت صافي تعاملات المؤسسات المصرية والعربية للبيع بقيمة 193 مليون جنيه، 11.1 مليون جنيه، على التوالي، فيما مالت تعاملات الأفراد المصريين والعرب والأجانب والمؤسسات الأجنبية للشراء بقيمة 90.8 مليون جنيه، 10.1 مليون جنيه، 362.2 ألف جنيه، 102.9 مليون جنيه، على الترتيب.

تراجع مؤشر "إيجى إكس 30" بنسبة 0.54% ليغلق عند مستوى 32325 نقطة، وهبط مؤشر "إيجى إكس 30 محدد الأوزان" بنسبة 0.57% ليغلق عند مستوى 40382 نقطة، وانخفض مؤشر "إيجى إكس 30 للعائد الكلى" بنسبة 0.53% ليغلق عند مستوى 14512 نقطة.

فيما ارتفع مؤشر الشركات الصغيرة والمتوسطة "إيجى إكس 70 متساوى الأوزان بنسبة 0.23% ليغلق عند مستوى 9587 نقطة، وصعد مؤشر "إيجى إكس 100 متساوى الأوزان" بنسبة 0.07% ليغلق عند مستوى 13021 نقطة، وقفز مؤشر الشريعة الإسلامية بنسبة 0.2% ليغلق عند مستوى 3366 نقطة، وتراجع مؤشر تميز بنسبة 2.07% ليغلق عند مستوى 12477 نقطة، وصعد مؤشر سندات الخزانة بنسبة 0.03% ليغلق عند مستوى 2062 نقطة.

وصعدت أسهم 81 شركة مقيدة بالبورصة في ختام التعاملات، وانخفضت أسهم 94 شركة، ولم تتغير مستويات 36 شركة.

وضمت الأسهم المرتفعة:

مستشفى النزهة الدولي بسعر إغلاق 9.130 جنيه بنسبة ارتفاع بلغت 19.97%.

مطاحن مصر العليا بسعر إغلاق 516.540 جنيه بنسبة ارتفاع بلغت 12.76%.

سبأ الدولية للأدوية والصناعات الكيماوية بسعر إغلاق 1.610 جنيه بنسبة ارتفاع بلغت 11.03%.

العربية للأسمنت بسعر إغلاق 34.280 جنيه بنسبة ارتفاع بلغت 10.54%.

النيل للأدوية والصناعات الكيماوية-النيل بسعر إغلاق 52.350 جنيه بنسبة ارتفاع بلغت 8.88%.

وضمت الأسهم المتراجعة:

مصر الجديدة للإسكان والتعمير بسعر إغلاق 10.480 بنسبة تراجع بلغت 10.66%.

يونيفرسال لصناعة مواد التعبئة والتغليف والورق-يونيباك بسعر إغلاق 1.250 جنيه بنسبة تراجع بلغت 3.85%.

كونكريت فاشون جروب للاستثمارات التجارية والصناعية بسعر إغلاق 0.121 دولار بنسبة تراجع بلغت 3.20%.

أوراسكوم للتنمية مصر بسعر إغلاق 22.800 جنيه بنسبة تراجع بلغت 3.18%.

القاهرة للدواجن بسعر إغلاق 21.160 جنيه بنسبة تراجع بلغت 3.16%.