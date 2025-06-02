شكرا لقرائتكم خبر عن أخبار البورصة اليوم الإثنين 2-6-2025 والان مع تفاصيل الخبر

تنوعت أخبار البورصة المصرية خلال جلسة تداول اليوم الإثنين 2-6-2025، وجاءت أبرزها تباين أداء مؤشرات البورصة المصرية، بختام تعاملات جلسة اليوم الإثنين، إذ تراجع المؤشر الرئيسي للجلسة الثانية على التوالي، بضغوط هبوط أسهم قيادية على رأسها البنك التجاري الدولي-مصر (سي أي بي)، ومجموعة أي أف جي القابضة، والشرقية-إيسترن كومباني، وبالم هيلز للتعمير، وإعمار مصر للتنمية، فيما ارتفع مؤشرا إيجي إكس 70 وإيجي إكس 100، وخسر رأس المال السوقي 5 مليارات جنيه ليغلق عند مستوى 2.288 تريليون جنيه.

إيقاف تداول 8 أسهم

أعلنت إدارة البورصة المصرية، إيقاف التداول على 8 أسهم لمدة 10 دقائق لتجاوزها نسبة الـ5% صعودًا أو هبوطًا خلال جلسة تداول اليوم الإثنين، وهم: مستشفى النزهة الدولي، وانترناشيونال بزنيس كوربوريشن للتجارة والتوكيلات التجارية، والدولية للصناعات الطبية-إيكمى، والأولى للاستثمار والتنمية العقارية، ومطاحن مصر العليا، والاتحاد الصيدلي للخدمات الطبية والاستثمار، وسبأ الدولية للأدوية والصناعات الكيماوية، والعربية للأسمنت.

البورصة تخسر 5 مليارات جنيه

تباين أداء مؤشرات البورصة المصرية، بختام تعاملات جلسة اليوم الإثنين، إذ تراجع المؤشر الرئيسي للجلسة الثانية على التوالي، بضغوط هبوط أسهم قيادية على رأسها البنك التجاري الدولي-مصر (سي أي بي)، ومجموعة أي أف جي القابضة، والشرقية-إيسترن كومباني، وبالم هيلز للتعمير، وإعمار مصر للتنمية، فيما ارتفع مؤشرا إيجي إكس 70 وإيجي إكس 100، وخسر رأس المال السوقي 5 مليارات جنيه ليغلق عند مستوى 2.288 تريليون جنيه.

وبلغ حجم التداول على الأسهم 907.8 مليون ورقة مالية بقيمة 3.7 مليار جنيه، عبر تنفيذ 99.6 ألف عملية لعدد 211 شركة، وسجلت تعاملات المصريين 91.96% من إجمالي التعاملات، بينما استحوذ الأجانب على نسبة 3.98%، والعرب على 4.06%، واستحوذت المؤسسات على 24.43% من المعاملات في البورصة، وكانت باقي المعاملات من نصيب الأفراد بنسبة 75.56%.

ومالت صافي تعاملات المؤسسات المصرية والعربية للبيع بقيمة 193 مليون جنيه، 11.1 مليون جنيه، على التوالي، فيما مالت تعاملات الأفراد المصريين والعرب والأجانب والمؤسسات الأجنبية للشراء بقيمة 90.8 مليون جنيه، 10.1 مليون جنيه، 362.2 ألف جنيه، 102.9 مليون جنيه، على الترتيب.

تراجع مؤشر "إيجى إكس 30" بنسبة 0.54% ليغلق عند مستوى 32325 نقطة، وهبط مؤشر "إيجى إكس 30 محدد الأوزان" بنسبة 0.57% ليغلق عند مستوى 40382 نقطة، وانخفض مؤشر "إيجى إكس 30 للعائد الكلى" بنسبة 0.53% ليغلق عند مستوى 14512 نقطة.

فيما ارتفع مؤشر الشركات الصغيرة والمتوسطة "إيجى إكس 70 متساوى الأوزان بنسبة 0.23% ليغلق عند مستوى 9587 نقطة، وصعد مؤشر "إيجى إكس 100 متساوى الأوزان" بنسبة 0.07% ليغلق عند مستوى 13021 نقطة، وقفز مؤشر الشريعة الإسلامية بنسبة 0.2% ليغلق عند مستوى 3366 نقطة، وتراجع مؤشر تميز بنسبة 2.07% ليغلق عند مستوى 12477 نقطة، وصعد مؤشر سندات الخزانة بنسبة 0.03% ليغلق عند مستوى 2062 نقطة.

وصعدت أسهم 81 شركة مقيدة بالبورصة في ختام التعاملات، وانخفضت أسهم 94 شركة، ولم تتغير مستويات 36 شركة.

تعاملات الداخليين

تباينت تعاملات الداخليين والمساهمين الرئيسيين والمجموعات المرتبطة بهم، خلال جلسة تداول أمس الأحد، إذ اشترى داخليين بشركات مصر لصناعة الكيماويات، ومينا للاستثمار السياحي والعقاري، وبالم هيلز للتعمير، والنعيم القابضة للاستثمارات، والعربية لإدارة وتطوير الأصول عدد 475 سهمًا، 1.55 مليون سهم، 89.1 ألف سهم، 300 ألف سهم، على الترتيب.

فيما باعت مجموعة مرتبطة بداخليين بشركات ابن سينا فارما، والبنك التجاري الدولي-مصر (سي أي بي)، ورواد السياحة-الرواد، وفوري لتكنولوجيا البنوك والمدفوعات الإلكترونية، وهيبكو للاستثمارات التجارية والتنمية العقارية عدد 100 ألف سهم، 416 سهمًا، 105.7 ألف سهم، 506.5 ألف سهم، 15 ألف سهم، على الترتيب، وباع داخليين بشركات مصر لصناعة الكيماويات، وابن سينا فارما، والبنك التجاري الدولي-مصر (سي أي بي)، وجي بي كوربوريشن، وام ام جرب للصناعة والتجارة العالمية عدد 475 سهمًا، 200 ألف سهم، 92.7 ألف سهم، 139.5 ألف سهم، 250 ألف سهم، على الترتيب.

نتائج الأعمال

أعلنت عدد من الشركات المقيدة بالبورصة نتائج الأعمال عن الفترة المنتهية في 31 ديسمبر عام 2024، ففي قطاع الموارد الأساسية، حققت شركة مصر للألومنيوم، إيرادات نشاط بلغت 32.1 مليار جنيه خلال الفترة من 1 يوليو 2024 وحتى 31 مارس 2025 مقابل 22.5 مليار جنيه خلال الفترة المماثلة من عام 2024 بزيادة قيمة 9.6 مليار جنيه، وبلغ صافي الربح بعد الضرائب 9.9 مليار جنيه مقارنة مع 5.2 مليار جنيه بزيادة بقيمة 4.7 مليار جنيه، بنسبة نمو 189.3%، ويرجع ذلك إلى سداد الشركة لالتزاماتها المالية مما أدى إلى انخفاض الفائدة المدينة، وارتفاع سعر صرف الدولار مقابل الجنيه المصري.

وفي قطاع الأغذية والمشروبات والتبغ، حققت شركة نهر الخير للتنمية والاستثمار الزراعي والخدمات البيئية، إيرادات نشاط بلغت 64.9 مليون جنيه خلال الربع الأول المنتهي في 31 مارس عام 2025، مقابل 41.9 مليون جنيه خلال الربع المماثل من عام 2024، وبلغ صافي الربح بعد الضريبة 6.8 مليون جنيه خلال الربع الأول من عام 2025 مقابل أرباح بقيمة 4.8 مليون جنيه.

بالم هيلز

أعلنت شركة بالم هيلز، عن الإطلاق الرسمي لمشروع "جريان"، وهي أول مشروع عقاري في الدلتا الجديدة بمساحة 1600 فدان سيتم تنفيذه على مدار 5 سنوات، وستتولى بالم هيلز تطوير 361 فدان صافي بخلاف المنطقة المخصصة لمجرى النيل الذي يمثل حوالي 20% من حجم المشروع بعرض يصل إلى 240 مترًا وبواجهة نيلية تصل إلى 9 كيلو مترًا، على مرحلتين وسيضم المشروع 6500 وحدة سكنية بإجمالي مبيعات تصل إلى حوالي 200 مليار جنيه، جميع مراحل البيع وغير متضمنة مبيعات الشق التجاري.



