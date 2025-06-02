شكرا لقرائتكم خبر عن بعد القفزة الكبيرة.. ما هي تطورات سعر الذهب في مصر ؟ والان مع تفاصيل الخبر

ننشر سعر الذهب في السوق المصري خلال تعاملات مساء اليوم، متأثرة بتصاعد التوترات التجارية بين الولايات المتحدة والصين، وعدم حسم ملف التعريفات الجمركية بين البلدين، وهو ما عزز توجه المستثمرين نحو الملاذات الآمنة وفي مقدمتها الذهب.

وجاءت أسعار الذهب في السوق المصرية على النحو التالي:

عيار 24: 5366 جنيهًا

عيار 21: 4695 جنيهًا

عيار 18: 4040 جنيهًا

عيار 14: 3130 جنيهًا

الجنيه الذهب: 37360 جنيهًا

وسجلت أونصة الذهب في السوق العالمية نحو 3375 دولارًا، وهناك تذبذب في حدود 20 جنيهاً صعودا وهبوطا في سعر الذهب محليا مع تذبذب البورصة العالمية للذهب وحدوث تغيرات ملحوظة ومستمرة.

ويتوقع تجار الذهب استمرار حالة التذبذب في الأسعار خلال الفترة المقبلة، وسط ترقب الأسواق لأي تطورات سياسية أو قرارات اقتصادية قد تؤثر على حركة المعادن الثمينة.