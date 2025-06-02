شكرا لقرائتكم خبر عن صعود 7 قطاعات بالبورصة بجلسة الإثنين على رأسها مواد البناء بنسبة 2.1% والان مع تفاصيل الخبر

تباين أداء مؤشرات قطاعات البورصة المصرية، خلال تعاملات جلسة اليوم الإثنين، إذ ارتفعت 7 قطاعات على رأسها مواد البناء بنسبة 2.1%، أعقبه قطاع الرعاية الصحية والأدوية بنسبة 1.8%، يليه قطاعات الخدمات التعليمية، والمقاولات والإنشاءات الهندسية، وخدمات النقل والشحن بنسبة 1.4%، 1.3%، 1.2%، على الترتيب، وقفز قطاع الموارد الأساسية بنسبة 0.6%، وزاد قطاع البنوك بنسبة 0.3%.

فيما تراجعت 8 قطاعات على رأسها العقارات بنسبة 1.8%، وهبط قطاع الخدمات والمنتجات الصناعية والسيارات بنسبة 1.1%، وانخفضت قطاعات الاتصالات والإعلام وتكنولوجيا المعلومات، والخدمات المالية غير المصرفية، والسياحة والترفيه بنسبة 0.9%، 0.8%، 0.6%، على الترتيب، ونزل قطاعا المنسوجات والسلع المعمرة، والتجارة والموزعون بنسبة 0.4%، وأخيرًا قطاع الأغذية والمشروبات والتبغ بنسبة 0.3%.

وكانت مؤشرات البورصة المصرية، قد تباينت بختام تعاملات جلسة اليوم الإثنين، إذ تراجع المؤشر الرئيسي للجلسة الثانية على التوالي، بضغوط هبوط أسهم قيادية على رأسها البنك التجاري الدولي-مصر (سي أي بي)، ومجموعة أي أف جي القابضة، والشرقية-إيسترن كومباني، وبالم هيلز للتعمير، وإعمار مصر للتنمية، فيما ارتفع مؤشرا إيجي إكس 70 وإيجي إكس 100، وخسر رأس المال السوقي 5 مليارات جنيه ليغلق عند مستوى 2.288 تريليون جنيه.

وبلغ حجم التداول على الأسهم 907.8 مليون ورقة مالية بقيمة 3.7 مليار جنيه، عبر تنفيذ 99.6 ألف عملية لعدد 211 شركة، وسجلت تعاملات المصريين 91.96% من إجمالي التعاملات، بينما استحوذ الأجانب على نسبة 3.98%، والعرب على 4.06%، واستحوذت المؤسسات على 24.43% من المعاملات في البورصة، وكانت باقي المعاملات من نصيب الأفراد بنسبة 75.56%.

ومالت صافي تعاملات المؤسسات المصرية والعربية للبيع بقيمة 193 مليون جنيه، 11.1 مليون جنيه، على التوالي، فيما مالت تعاملات الأفراد المصريين والعرب والأجانب والمؤسسات الأجنبية للشراء بقيمة 90.8 مليون جنيه، 10.1 مليون جنيه، 362.2 ألف جنيه، 102.9 مليون جنيه، على الترتيب.

تراجع مؤشر "إيجى إكس 30" بنسبة 0.54% ليغلق عند مستوى 32325 نقطة، وهبط مؤشر "إيجى إكس 30 محدد الأوزان" بنسبة 0.57% ليغلق عند مستوى 40382 نقطة، وانخفض مؤشر "إيجى إكس 30 للعائد الكلى" بنسبة 0.53% ليغلق عند مستوى 14512 نقطة.

فيما ارتفع مؤشر الشركات الصغيرة والمتوسطة "إيجى إكس 70 متساوى الأوزان بنسبة 0.23% ليغلق عند مستوى 9587 نقطة، وصعد مؤشر "إيجى إكس 100 متساوى الأوزان" بنسبة 0.07% ليغلق عند مستوى 13021 نقطة، وقفز مؤشر الشريعة الإسلامية بنسبة 0.2% ليغلق عند مستوى 3366 نقطة، وتراجع مؤشر تميز بنسبة 2.07% ليغلق عند مستوى 12477 نقطة، وصعد مؤشر سندات الخزانة بنسبة 0.03% ليغلق عند مستوى 2062 نقطة.