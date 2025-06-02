شكرا لقرائتكم خبر عن سعر الذهب اليوم الاثنين 2 يونيو 2025 عيار 18 بدون مصنعية بـ4030 جنيها والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - كتب حسام الشقويرى الإثنين، 02 يونيو 2025 06:20 م

تتاثر أسعار الذهب في مصر بتوجهات السوق العالمية، ومنها قرارات البنوك المركزية الكبرى وتحركات الدولار الأمريكي.

اسعار الذهب اليوم فى مصر

عيار 24 يسجل 5349 جنيهاً.

عيار 21 يسجل 4680 جنيهاً.

عيار 18 يسجل 4030 جنيهاً.

عيار 14 يسجل 3120 جنيهاً.

سعر الجنيه الذهب يسجل 37440 جنيهاً.

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