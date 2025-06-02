شكرا لقرائتكم خبر عن هبوط مؤشر الدولار يدعم صعود الذهب بقوة.. عيار 21 يسجل 4680 جنيها والان مع تفاصيل الخبر

شهد مؤشر الدولار الأميركي تراجعاً حاداً، ليقترب من أدنى مستوياته في نحو عامين عند مستوى 98.0 نقطة، وسط ضغوط متزايدة ناتجة عن تنامي المخاوف بشأن العجز المالي في الولايات المتحدة وتجدد التوترات التجارية العالمية.

وارتفع سعر الذهب في مصر والبورصة العالمية، وذلك بدعم من تزايد الطلب بشكل كبير على الملاذ الآمن في ظل التصعيد في الحرب الروسية الأوكرانية بالإضافة إلى تهديدات جديدة من الرئيس الأمريكي دونالد ترامب بمضاعفة الرسوم الجمركية على واردات الصلب والألومنيوم.

أسعار الذهب اليوم:

ـ عيار 24 يسجل 5349 جنيهاً.

- عيار 21 يسجل 4680 جنيهاً.

- عيار 18 يسجل 4030 جنيهاً.

- عيار 14 يسجل 3120 جنيهاً.

- سعر الجنيه الذهب يسجل 37440 جنيهاً.

أسباب صعود الذهب

سجل سعر أونصة الذهب العالمي ارتفاع اليوم بنسبة 2% ليسجل أعلى مستوى منذ قرابة أسبوع عند 3365 دولار للأونصة بعد أن افتتح تداولات اليوم عند المستوى 3303 دولار للأونصة .

قامت كل من أوكرانيا وروسيا بالتصعيد من حدة التوترات قبل الجولة الثانية من محادثات السلام في إسطنبول، حيث وجهة أوكرانيا أحد أكبر الهجمات على روسيا منذ بداية هذه الحرب بالإضافة إلى هجوم روسي بطائرات مسيرة خلال الليل، الأمر الذي زاد من المخاوف في الأسواق لينعكس بارتفاع كبير في الطلي على الذهب كملاذ آمن.

ومن جهة أخرى تزايد التوترات التجارية بين الولايات المتحدة والصين وسط تهديد ترامب بفرض رسوم جمركية أعلى على السلع، مما دفع المتداولين إلى تجنب المخاطرة.

كانت إدارة ترامب قد صرحت الأسبوع الماضي بتعثر محادثات التجارة مع الصين بعد اتفاقية جنيف، وجاء ذلك في الوقت الذي واصلت فيه الصين انتقاداتها لضوابط الولايات المتحدة على صناعة الرقائق الإلكترونية لديها.