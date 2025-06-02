شكرا لقرائتكم خبر عن وزير الاتصالات يشارك فى ختام الدفعة الأولى من برنامج "ITI Tech-Law" لتطوير المهارات الرقمية والان مع تفاصيل الخبر

تحت رعاية معهد تكنولوجيا المعلومات ITI، يشهد الدكتور عمرو طلعت غدًا فعاليات ختام أعمال الدفعة الأولى من برنامج "ITI Tech-Law"، الذى يستهدف صقل المهارات الرقمية للمتخصصين فى المجال القانونى، بمقر المعهد بالقرية الذكية.

يأتي هذا البرنامج فى إطار جهود المعهد لتعزيز دمج التكنولوجيا مع القطاعات المختلفة، خصوصًا القطاع القانوني، الذي يشهد تطورًا سريعًا على صعيد التحول الرقمي، ويسعى البرنامج إلى إعداد كوادر قانونية متخصصة قادرة على التعامل مع القضايا الرقمية والقانونية المعاصرة، بما يعزز من كفاءة النظام القانوني ويواكب متطلبات العصر الرقمى.

ويشمل برنامج "ITI Tech-Law" مجموعة من الدورات التدريبية المتخصصة، وقد لاقى البرنامج استحسانًا واسعًا من المشاركين، الذين أكدوا أهمية اكتساب المهارات الرقمية القانونية في سوق العمل الحالى.

يعد برنامج "ITI Tech-Law" جزءًا من استراتيجية معهد تكنولوجيا المعلومات لتطوير الكوادر البشرية في مجالات التكنولوجيا الحديثة، ودعم التحول الرقمي في مصر بما يتوافق مع رؤية الدولة في بناء اقتصاد رقمي قوي.