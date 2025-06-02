شكرا لقرائتكم خبر عن نديم إلياس: قطاع الطباعة والتغليف بوابة الصادرات ونستهدف نموًا سنويًا 10% والان مع تفاصيل الخبر

أكد المهندس نديم إلياس، رئيس المجلس التصديري للطباعة والتغليف ورئيس غرفة صناعات الطباعة، أن المجلس يضع نصب عينيه هدفًا استراتيجيًا يتمثل في تحقيق نمو سنوى بنسبة 10% فى صادرات القطاع، انطلاقًا من الإيمان بدور الطباعة والتغليف كأحد المحركات الحيوية لدعم القدرة التنافسية للمنتجات المصرية فى الأسواق الدولية.

وأضاف إلياس، فى تصريحات صحفية على هامش افتتاح النسخة الثالثة عشرة من معرضى Fi Africa وProPak MENA، المقامين تحت رعاية وزارتي الصناعة والبيئة، أن قطاع الطباعة والتغليف يمثل الواجهة الأمامية للصادرات المصرية، حيث يُعد التغليف هو الانطباع الأول الذى تتركه المنتجات لدى المستهلكين فى الأسواق الخارجية، ما يجعله عنصرًا محوريًا فى تحسين صورة المنتج وتعزيز فرص تسويقه.

وأشار إلى أن العديد من القطاعات التصديرية الرئيسية مثل الصناعات الغذائية والدوائية تولى اهتمامًا متزايدًا بتطوير أنظمة التغليف، إدراكًا منها لأهمية هذا العنصر فى رفع جودة المنتجات وزيادة قدرتها على المنافسة عالميًا.

وأوضح رئيس المجلس التصديرى، أن نمو صناعة الطباعة والتغليف ينعكس بشكل إيجابى على قطاعات إنتاجية متعددة، مثل الصناعات الغذائية، والمشروبات، والأدوية، ومستحضرات التجميل، وتجارة التجزئة، وغيرها من القطاعات، مؤكدًا أن التغليف لا يقتصر فقط على الحماية، بل يضيف قيمة حقيقية من خلال تحسين الشكل النهائى للمنتجات، وتعزيز وظائفها، ورفع جودتها.

ولفت إلى أن التغليف الجيد لا يساهم فقط فى حماية المنتج من التأثيرات الخارجية أثناء عمليات الشحن والتخزين، بل يعمل أيضًا كأداة تسويقية فعالة من خلال التصميمات الجذابة التى توفر معلومات واضحة للمستهلك وتعزز فرص البيع، سواء فى السوق المحلى أو الأسواق التصديرية.

وأكد أن قطاع الطباعة والتغليف يسهم بشكل غير مباشر بما يتراوح بين 7 إلى 10% من إجمالى صادرات مصر غير البترولية، وهو ما يعكس الدور المحورى لهذا القطاع في دعم النمو الصناعى والاقتصادي للبلاد، مشددًا على أهمية استغلال المعارض الدولية المتخصصة مثل Fi Africa وProPak MENA كمنصات للترويج للفرص الاستثمارية والتكنولوجية التى تزخر بها الصناعة محليًا وإقليميًا.