شكرا لقرائتكم خبر عن الأربعاء المقبل.. إطلاق خدمات الجيل الخامس من منطقة الأهرامات والان مع تفاصيل الخبر

أعلن الجهاز القومي لتنظيم الاتصالات عن إطلاق خدمات الجيل الخامس للمحمول في مصر رسمياً، يوم الأربعاء المقبل، بمنطقة الأهرامات في الجيزة، بحضور رئيس الوزراء الدكتور مصطفى مدبولي، ووزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات الدكتور عمرو طلعت، ومسؤولي شركات المحمول الأربعة: وي، أورنج، إي‌ إند مصر، وفودافون.

ويأتي هذا الإطلاق كخطوة محورية لتعزيز البنية التحتية الرقمية في مصر، وفتح آفاق جديدة لاستخدامات تكنولوجية متقدمة تعتمد على السرعات العالية وزمن الاستجابة الفائق. كما يسهم في دعم جهود التحول الرقمي الوطني، ويوفر خدمات متطورة تخدم مختلف القطاعات الاقتصادية والمجتمعية في البلاد.

الجيل الخامس للمحمول5G، هو أحدث تقنيات الاتصالات اللاسلكية، ويتميز بسرعات نقل بيانات أعلى بكثير من الأجيال السابقة، مع زمن استجابة أقل يصل إلى أجزاء من الثانية، هذه الخصائص تتيح تشغيل تطبيقات وتقنيات متطورة مثل المدن الذكية، السيارات ذاتية القيادة، الواقع المعزز، والذكاء الاصطناعي بشكل أكثر كفاءة وسلاسة.

الـ5G لا يقتصر على تحسين تجربة المستخدمين في الهواتف المحمولة فقط، بل يلعب دورًا رئيسيًا في تطوير البنية التحتية الرقمية للقطاعات الاقتصادية مثل الصحة، التعليم، الصناعة، والزراعة، مما يسهم في دفع عجلة التنمية الرقمية والتحول الرقمي في مصر.