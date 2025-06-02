شكرا لقرائتكم خبر عن شرم الشيخ أول مدينة مصرية تنضم لشبكة ICLEI العالمية للمدن المستدامة.. محمد عليوة يكشف الأسباب والعوائد المنتظرة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - انضمت مدينة شرم الشيخ إلى المجلس الدولي للمبادرات البيئية المحلية (شبكة ICLEI)، بعد اجتيازها الاشتراطات اللازمة للانضمام لأكبر تجمع في العالم للمدن الحضرية المستدامة، لتصبح "شرم الشيخ" أول مدينة مصرية تنضم للشبكة، والرابعة في الوطن العربي، ويكشف المهندس محمد عليوة، مدير مشروع "جرين شرم" التابع لوزارة البيئة، تفاصيل قصة نجاح شرم الشيخ للانضمام لشبكة ICLEI، والعوائد المنتظرة.

في البداية شرح محمد عليوة، أسباب انضمام شرم الشيخ لشبكة ICLEI، قائلًا إن الحكومة ممثلة في وزارة البيئة بالتعاون مع منظمات دولية، نفذت العديد من مبادرات التنمية المستدامة البيئية والاجتماعية، منها مشروع "جرين شرم"، والذي يستهدف تحول "شرم الشيخ" لأول وجهة سياحية خضراء ومستدامة في مصر، من خلال تطبيق استراتيجية للتنمية المستدامة للمدينة تستهدف خفض الانبعاثات الكربونية، بالإضافة إلى الحفاظ على الموارد الطبيعية.

ذكر "عليوة"، أبرز المشروعات المنفذة لتحقيق التنمية المستدامة في مدينة شرم الشيخ، ففي قطاع الطاقة الجديدة والمتجددة نفذت مشروعات متنوعة لإنتاج طاقة متجددة بقدرة 51 ميجاوات تغطي نسبة 18% من احتياجات المدينة، وتطبيق منظومة متكاملة لإدارة المخلفات البلدية الصلبة، وفي قطاع النقل نفذت منظومة لتشجيع ركوب الدراجات من خلال تحديد مسارات للعجل بمسافة 145 كيلو متر، ومنظومة للعجل التشاركي، إضافة إلى تطبيق منظومة للنقل المستدام من خلال حافلات كهربائية لعدم إصدار انبعاثات كربونية، علاوة على مشروعات للحفاظ على التنوع البيولوجي وخطة تنفيذية لها.

أشار "عليوة"، إلى فوائد انضمام مدينة "شرم الشيخ" إلى شبكة ICLEI العالمية، وأبرزها الاستفادة من مشاركة قصص نجاح المدن، والإنجازات المحققة، وكذلك مشاركة المبادرات المحلية لشرم الشيخ الخضراء مع مدن أخرى، وخاصة في المنطقة العربية والقارة الإفريقية، ومساعدة المجلس المحلي للمدينة على تحقيق أهداف الاستدامة من خلال استخدام أدوات، وأطر، ودعم ICLEI، وكذلك تسهيل تنفيذ خطط التنمية المستدامة للمدينة من خلال تقديم الدعم الفني.

أضاف كما يهدف الانضمام لشبكة ICLEI، تعزيز مشاركة المدينة في الفعاليات، والمؤتمرات، والمنصات، والنقاشات الدولية ذات الصلة لتبادل المعرفة والخبرات بين المدن وتسهيل التعاون، والحصول على المساعدة في وضع وتحقيق أهداف الاستدامة من خلال الوصول إلى الأدوات، والأطر، والإرشادات المتخصصة، والمشاركة في أطر ICLEI وورش العمل، والفعاليات، والمؤتمرات المرتبطة بها، إضافة إلى المساعدة على الارتقاء بالوضعية التسويقية للمدينة كمقصد سياحي مستدام.

يذكر أن المجلس الدولي للحكومات المحلية من أجل الاستدامة (ICLEI)، هو شبكة عالمية تعمل مع أكثر من 2500 حكومة محلية وإقليمية ملتزمة بالتنمية الحضرية المستدامة، وتعمل الشبكة في أكثر من 125 دولة، وتؤثر على سياسات الاستدامة وتقود العمل المحلي لتحقيق تنمية خالية من الانبعاثات، قائمة على الطبيعة، عادلة، مرنة، ودائرية.