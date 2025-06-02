شكرا لقرائتكم خبر عن بعد ارتفاع عيار 21.. سعر الذهب اليوم في مصر منتصف التعاملات والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - ننشر سعر الذهب في مصر والبورصة العالمية بعد ارتفاع كبير خلال تداولات اليوم وذلك بدعم من تزايد الطلب بشكل كبير على الملاذ الآمن في ظل التصعيد في الحرب الروسية الأوكرانية بالإضافة إلى تهديدات جديدة من الرئيس الأمريكي دونالد ترامب بمضاعفة الرسوم الجمركية على واردات الصلب والألومنيوم.

سعر الذهب اليوم في مصر

ـ عيار 24 يسجل 5337 جنيهاً.

- عيار 21 يسجل 4670 جنيهاً.

- عيار 18 يسجل 4030 جنيهاً.

- عيار 14 يسجل 3113 جنيهاً.

- سعر الجنيه الذهب يسجل 37360 جنيهاً.

الذهب يقفز إلى 3359 دولارًا مع تصاعد التوتر بين روسيا وأوكرانيا

سجل سعر أونصة الذهب العالمي ارتفاع اليوم بنسبة 1.9% ليسجل أعلى مستوى منذ قرابة أسبوع عند 3359 دولارا للأونصة بعد أن افتتح تداولات اليوم عند المستوى 3303 دولارات للأونصة ليتداول وقت كتابة التقرير عند المستوى 3352 دولارا للأونصة.



قامت كل من أوكرانيا وروسيا بالتصعيد من حدة التوترات قبل الجولة الثانية من محادثات السلام في إسطنبول، حيث وجهة أوكرانيا أحد أكبر الهجمات على روسيا منذ بداية هذه الحرب بالإضافة إلى هجوم روسي بطائرات مسيرة خلال الليل، الأمر الذي زاد من المخاوف في الأسواق لينعكس بارتفاع كبير في الطلي على الذهب كملاذ آمن.

تصاعد التوتر التجاري بين واشنطن وبكين يدفع الأسواق لتجنب المخاطرة

من جهة أخرى تزايد التوترات التجارية بين الولايات المتحدة والصين وسط تهديد ترامب بفرض رسوم جمركية أعلى على السلع، مما دفع المتداولين إلى تجنب المخاطرة.



كانت إدارة ترامب قد صرحت الأسبوع الماضي بتعثر محادثات التجارة مع الصين بعد اتفاقية جنيف. وجاء ذلك في الوقت الذي واصلت فيه الصين انتقاداتها لضوابط الولايات المتحدة على صناعة الرقائق الإلكترونية لديها.