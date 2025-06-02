شكرا لقرائتكم خبر عن سعر الذهب اليوم الإثنين 2 يونيو 2025 فى الكويت.. عيار 24 بـ 33.050 دينار والان مع تفاصيل الخبر

شهدت أسعار الذهب اليوم فى الكويت ارتفاعا طفيفا فى الأسعار، حيث سجل عيار 24سعر 33.050 دينار مقارنة بـ 32.575 دينار سعر أمس، ويترقب المستثمرون في الكويت توجهات أسعار الذهب اليوم، في ظل تأثير التغيرات الاقتصادية العالمية على حركة الأسواق المحلية، ومتأثرة بعدة عوامل محلية وعالمية، مثل أسعار الذهب في الأسواق العالمية.

سعر الذهب اليوم فى الكويت:

- عيار 24 سجل 33.050 دينار

- عيار 22 سجل 30.300 دينار

- عيار 21 سجل 28.925 دينار

- عيار 18 سجل 24.775 دينار

- عيار 14 سجل 19.275 دينار

- عيار 12 سجل 16.525 دينار

- الأونصة 1027.800 دينار

- الجنيه الذهب 231.300 دينار

- الأونصة بالدولار3352.44 دولار

وسجلت طلبات إعانة البطالة الأمريكية ارتفاعًا إلى 240 ألف طلب، ما يعكس ضعفًا في سوق العمل الأمريكي، في نفس السياق، انكمش الناتج المحلي الإجمالي الأمريكي بنسبة 0.2% في الربع الأول، مما زاد من احتمالات التباطؤ الاقتصادي، في ظل ذلك، تراجعت توقعات خفض الفائدة إلى مرتين فقط خلال 2025، بعدما كانت التوقعات تشير إلى ثلاث مرات سابقًا، هذه المستجدات قللت من قوة الدولار مؤقتًا، مما دعم الذهب بشكل جزئي.

وانخفضت أسعار الذهب إلى أدنى مستوى لها في أكثر من أسبوع ، بعد أن أوقفت محكمة فيدرالية أمريكية تنفيذ "الرسوم الجمركية" التي فرضها الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، مما أضعف جاذبية المعدن كملاذ آمن.

كما ساهم صعود الدولار القوي في زيادة الضغط على أسعار المعدن النفيس.