شكرا لقرائتكم خبر عن مصر للفنادق: تحويل مبنى عمر أفندي الحجاز إلى فندق 4 نجوم والان مع تفاصيل الخبر

أعلنت شركة مصر للفنادق، عن موافقة مجلس الإدارة بالإجماع على مشروع عمر أفندي الحجاز بشأن تحويل المبنى القائم من مركز تجاري إلى فندق سياحي ذات مستوى أربع نجوم، وفقًا للدراسة المبدئية المقدمة من شركة مصر للفنادق، وعلى أن يتم البدء في اتخاذ الخطوات التنفيذية والقانونية اللازمة في هذا الشأن من حيث إعداد دراسة جدوى معتمدة من إحدى المكاتب المتخصصة والمدرجة بقوائم البنك المركزي المصري (مالية، فنية، تسويقية)، وإعداد تقرير هندسي عن حالة المبنى لإمكانية تحويله من مركز تجاري إلى فندق ذات مستوى أربع نجوم مع عمل جدول زمني لكل مراحل التنفيذ.

كما وافق مجلس إدارة شركة مصر للفنادق، وفق بيان للبورصة المصرية، اليوم الإثنين، بالإجماع على اتباع التعليمات الواردة في مذكرة رئيس قطاع الأوراق المالية كاملة، بما فيها الدعوة لانتخاب مجلس إدارة جديد، ومراعاة اتباع مسألة التصويت الإلكتروني عند انعقاد أي جمعية عمومية للشركة، ويتعين الالتزام بها في ضوء قيد أسهم الشركة في البورصة.