شكرا لقرائتكم خبر عن بنك "مورجان ستانلى" يتوقع انخفاضا للدولار الأمريكى 9% بسبب تباطؤ النمو والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - توقع خبراء في بنك الاستثمار الأمريكي مورجان ستانلي، أن ينخفض الدولار الأمريكي إلى مستويات شوهدت آخر مرة خلال جائحة Covid-19 بحلول منتصف عام 2026، متأثرًا بتخفيضات أسعار الفائدة وتباطؤ النمو، وفقًا لتوقعات مورجان ستانلي.

ورجح الخبير ماثيو هورنباخ، أن ينخفض مؤشر الدولار الأمريكي بنحو 9 في المائة ليصل إلى 91 بحلول هذا الوقت تقريبًا من عام 2026،

وأضاف انه سيؤدي ذلك إلى تفاقم الانخفاض الأخير في الدولار، حيث تؤثر الاضطرابات التجارية على العملة الأمريكية، معربا عن اعتقاده بأن أسعار الفائدة وأسواق العملات قد شرعت في اتجاهات كبيرة سيتم الحفاظ عليها - مما أدى إلى انخفاض الدولار الأمريكي ومنحنيات العائد بشكل أكثر حدة - بعد عامين من التداول المتأرجح ضمن نطاقات واسعة.

ووفقا لتقرير حديث صادر عن مورجان ستانلي، هناك تشكك في توقعات الدولار، حيث يزن المتداولون والمحللون نهج الرئيس الأمريكي دونالد ترامب المدمر في التجارة.

وقال الاستراتيجيون في جي بي مورجان تشيس وشركاه إنهم لا يزالون يرجحون هبوطا في العملة الأمريكية، وبدلاً من ذلك أوصوا بالرهانات على الين واليورو والدولار الأسترالي.

يشار إلى انخفاض مؤشر الدولار الأمريكي بنحو 10 في المائة منذ ذروة فبراير، حيث أدت سياسات ترامب التجارية إلى تراجع المعنويات بشأن الأصول الأمريكية وإعادة التفكير في اعتماد العالم على الدولار.