شكرا لقرائتكم خبر عن ارتفاع سعر الذهب بمصر اليوم الإثنين 2 يونيو.. وعيار 21 يقفز إلى 4630 جنيها والان مع تفاصيل الخبر

سجلت أسعار الذهب في مصر اليوم، الإثنين 2 يونيو 2025، ارتفاعًا ملحوظًا بالتزامن مع صعود سعر الأونصة عالميًا إلى مستوى 3340 دولارًا، مدفوعًا بتجدد التوترات التجارية بين الولايات المتحدة والصين، ما أعاد بريق المعدن النفيس كملاذ آمن للمستثمرين.

أسعار الذهب في مصر اليوم:

- عيار 24: 5297 جنيهًا للجرام

- عيار 21 (الأكثر تداولًا): 4630 جنيهًا للجرام

- عيار 18: 3972 جنيهًا للجرام

- عيار 14: 3090 جنيهًا للجرام

- سعر الجنيه الذهب (عيار 21): 37,080 جنيهًا

أسباب الارتفاع

وجاء صعود أسعار الذهب محليًا انعكاسًا لارتفاع الأسعار العالمية، بعد أن قفزت الأونصة إلى 3340 دولارًا، مع توجه المستثمرين نحو الذهب كأداة للتحوط وسط تصاعد الخلافات التجارية بين واشنطن وبكين.

وشهدت الأسواق العالمية توترًا متزايدًا بعد تصريحات للرئيس الأمريكي دونالد ترامب اتهم فيها الصين بخرق اتفاق تجاري تم التوصل إليه في مايو، فيما ردت بكين بأنها ستستمر في حماية مصالحها الاقتصادية، هذا التوتر دفع المستثمرين إلى تقليل انكشافهم على الأصول عالية المخاطر لصالح الذهب، ما رفع الطلب وساهم في دفع الأسعار للارتفاع.



