شكرا لقرائتكم خبر عن رئيس جهاز المنيا الجديدة يتابع سير العمل بمنظومة مياه الشرب والصرف الصحي والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تابع المهندس أحمد مصطفى، رئيس جهاز مدينة المنيا الجديدة، سير العمل بمنظومة مياه الشرب والصرف الصحي بالمدينة، والتي تشمل شبكات الصرف شاملة المطابق وغرف المحابس بشوارع المدينة، وشبكات المياه ومحطات المياه والصرف بالمدينة، وذلك في إطار المتابعة الدورية للخدمات المقدمة المواطنين.

وشدد رئيس جهاز المنيا الجديدة، على الاستمرار الدوري في تطهير شبكات الصرف بالمدينة، والبدء في تطهير شبكات الصرف بمنطقة إبني بيتك 3 والدفع بفِرق من التشغيل والصيانة مدعومة بالمعدات اللازمة من عربات كسح مياه ونافوري وخلافه، وكذلك تغيير أغطية المطابق.

كما وجه رئيس الجهاز بمراجعة إجراءات الصيانة بجميع الروافع بالمدينة وبالأخص محطة الرفع الرئيسية رقم 1، وإجراء الصيانات الدورية اللازمة لجميع مكونات الروافع، ومراجعة جميع مكونات محطة تنقية المياه بالمدينة، وإجراء الصيانة اللازمة لضمان وصول المياه بأقصى درجات الجودة للمواطنين.

وفي السياق ذاته، وجه المهندس أحمد مصطفى، شركة النظافة بالمدينة بتكثيف العمالة والمعدات بمختلف أنحاء المدينة والتشديد على تفريغ صناديق القمامة اولاً بأول.

وفي السياق ذاته، تفقد المهندس أحمد مصطفى، محطة التنقية وتابع جميع عنابر ومراحل المحطة، وجداول التشغيل الدورية ومراحل تشغيل الطلمبات، كما تفقد غرف الكهرباء للتأكد من سلامة مصادر الكهرباء، ووجه بتشغيل المولدات وتحميل المحطة بالكامل على المولدات لتجربتها.

وتابع رئيس جهاز المنيا الجديدة، أعمال حقن المروقات والخاصة بأعمال التسريب، مشدداً على الشركة بضرورة إتباع الأسس الصحيحة في عملية معالجة الرشح وتكثيف الأعمال، وتابع منظومة مراقبة جودة المياه داخل المعمل.

ثم قام رئيس الجهاز بالمرور على مأخذ المياه العكرة وتفقد خطي الطرد وغرف الصيانة الخاصة على طول الخط.

ثم تفقد رئيس الجهاز، محطة الصرف الرئيسية رقم ١، وتابع عملية التشغيل من داخل عنبر الطلمبات، ووجه بتشغيل جميع الطلمبات للتأكد من سلامة جميع الأعمال وضرورة مراجعة جميع المحابس والتأكد من سلامة بوابات الطرد.

ثم توجه رئيس الجهاز، إلى محطة صرف رقم 2، ووجه بتشغيل المولدات وأبدى عدة ملاحظات، موجهاً بضرورة الانتهاء من هذه الملاحظات خلال 12 ساعة، مكلفاً بمتابعة تلافي الملاحظات ومحاسبة المقصرين.

كما تفقد رئيس الجهاز محطة صرف رقم 3، وأبدى بعض الملاحظات الخاصة بالبيارة الرئيسية وعمل صيانة للمصفى الخارجية للحفاظ على سلامة الطلمبات الداخلية، موجهاً بضرورة رفع كفاءة بالموقع العام للمحطة.

ثم اختتم جولته بالمرور على شبكة كهرباء الحي السياحي والمتميز، مشدداً على ضرورة إنهاء جميع ملاحظات الشبكة.