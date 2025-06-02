شكرا لقرائتكم خبر عن الإحصاء: 20.7 % ارتفاع قيمة الصادرات خلال شهر مارس 2025 والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أصدر الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء اليـوم الإثنين النشرة الشهريــة لبيانات التجارة الخارجية مارس 2025 وبلغـت قيـمة العجـز فـى الميـزان التجارى 2.50 مليار دولار خلال شهر مارس 2025 مقابــل 4.09 مليار دولار لنفـس الشهر مـن العــام السابـق بنسبــة انخفاض قدرها 38.6٪.

وارتفعت قيمة الصادرات بنسبـة 20.7٪ حيـث بلغـت 4.62 مليـار دولار خـلال شهــر مارس 2025، مقابل 3.82 مليـــار دولار لنفــس الشهــر مـن العــام السابـــق، ويرجع ذلـك إلى ارتفاع قيمـة صــادرات بعــض السـلع وأهــمها منتجات البترول بنسبة 6.3 ٪، ملابس جاهزة بنسبه 27.7٪، عجائـن ومحضــرات غذائيــة متنوعــة بنسبـة 19.5 %، بقول جافه بنسبـة 35.2٪.

بينما انخفضت قيمة صـادرات بعض السلع خـلال شهر مارس 2025 مقابــل مثيلتها لنفس الشهــر من العـام السابـق وأهمهـا فواكـه طازجة بنسبـة 17.3 %، اسمدة بنسبـة 9.9 %، لدائن باشكالها الأولية بنسبة 3.1 ٪، بطاطس بنسبة 15.2%.

وانخفضت قيمة الواردات بنسبة 10.0٪ حيـث بلغت 7.12 مليار دولار خـلال شهـر مارس 2025 مقابــل 7.91 مليــار دولار لنفس الشهر من العام السابق ويرجـع ذلـك إلـى انخفاض قيمة واردات بعض السلع وأهمهـا منتجات البترول بنسبة 2.9 %، مــواد أوليــة من حديــد أو صلــب بنسبة 41.8 %، قمح بنسبة 44.8 ٪، أدوية ومحضرات صيدلة بنسبة 22.7 %.

بينما ارتفعت قيمــة واردات بعض السلــع خلال شهر مارس 2025 مقابـل مثيلتها لنفس الشهر من العـام السابــق وأهمهـا الغاز الطبيعى بنسبة 176.1%، البترول الخام بنسبـة 366.8 %، خشب ومصنوعاته بنسبــة 27.8 %، خيوط من شعيرات وألياف نباتية أو إصطناعية بنسبــة 8.7 %.