الاقتصاد

سعر الريال القطرى اليوم الإثنين 2-6-2025 فى البنوك الرئيسية

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سعر الريال القطرى اليوم الإثنين 2-6-2025 فى البنوك الرئيسية

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القاهرة - سامية سيد - كتبت - مروه الغول

الإثنين، 02 يونيو 2025 10:42 ص

استقر سعر صرف الريال القطري مقابل الجنيه المصري اليوم الإثنين 2 يونية 2025، ويتم تحديث هذه الأسعار بشكل لحظي طوال اليوم، مما يضمن للعملاء والمهتمين بأسواق الصرف الحصول على معلومات دقيقة وموثوقة.

هذه الأسعار تتيح للعملاء اتخاذ قرارات مستنيرة حول سعر الريال القطري، سواء كانوا يستعدون للقيام بتعاملات مالية أو يرغبون في متابعة التقلبات في أسواق الصرف.


وسجل سعر الريال القطرى اليوم  فى بعض البنوك الأتى:

سعر الريال القطرى فى البنك المركزى

13.60جنيه للشراء.

13.66جنيه للبيع.

 

سعر الريال القطرى فى بنك مصر

12.72جنيه للشراء.

13.67جنيه للبيع.

سعر الريال القطرى فى بنك القاهرة

12.72جنيه للشراء.

13.65جنيه للبيع.

سعر الريال القطرى فى بنك الأهلى

12.60جنيه للشراء.

13.65جنيه للبيع


سعر الريال القطرى فى بنك الأسكندرية

12.71جنيه للشراء.

13.66جنيه للبيع

 

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هيثم هارون

هيثم هارون

بكالوريوس تربيه وماجستير في علوم السياحه من جامعة الأقصر ومتخصص في علوم السياحه والتحرير الاخباري التلفزيوني والصحفي.

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