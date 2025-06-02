شكرا لقرائتكم خبر عن جهاز أخميم الجديدة: تنفيذ الحارة الخارجية للطريق الرئيسي وطرق الإسكان الاجتماعي والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - قام المهندس مصطفى هارب، رئيس جهاز مدينة أخميم الجديدة، بجولة ميدانية لتفقد أعمال مشروع تنفيذ الحارة الخارجية للطريق الدائري الرئيسي بالمدينة، والتي تشمل (أعمال الفرمة – طبقة الأساس – طبقة MCO - الطبقة الأسفلتية للحارة الخارجية)، وذلك بهدف متابعة جودة التنفيذ ومراجعة الموقف التنفيذي للمشروع على أرض الواقع.

وخلال جولته، شدد رئيس الجهاز على ضرورة تنفيذ الأعمال طبقًا لأعلى معايير الجودة الفنية، والالتزام بالجدول الزمني المعتمد وأصول الصناعة، مؤكدًا على الشركة المنفذة أهمية دفع عجلة العمل للانتهاء من المشروع في التوقيتات المحددة، بما يسهم في تحسين شبكة الطرق ورفع كفاءة البنية التحتية بالمدينة.

وفي السياق ذاته، تابع رئيس جهاز مدينة أخميم الجديدة، أعمال الأسفلت بمنطقة الإسكان الاجتماعي بالمجاورة العاشرة بالمدينة، وذلك ضمن خطة تطوير وتهيئة المناطق السكنية لخلق بيئة عمرانية متكاملة تسهم في جذب السكان وتحفيز الإقبال على السكن بالمدينة.



وشدد خلال جولته الميدانية على ضرورة الالتزام بأعلى معايير الجودة والمواصفات الفنية، لضمان تنفيذ الأعمال على أكمل وجه، وبما يحقق الاستفادة القصوى لسكان المنطقة والمستفيدين من مشروعات الإسكان الاجتماعي.



وأكد رئيس جهاز مدينة أخميم الجديدة، استكمال باقي المشروعات التنموية والخدمية وفق الجداول الزمنية المحددة، وبما يسهم في تحسين جودة الحياة لسكان المدينة ودعم أهداف التنمية بالمدينة.