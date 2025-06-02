الاقتصاد

البنك المركزى: إجازة البنوك فى عيد الأضحى من الخميس حتى الإثنين

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البنك المركزى: إجازة البنوك فى عيد الأضحى من الخميس حتى الإثنين

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القاهرة - سامية سيد - كتب - أحمد يعقوب

الإثنين، 02 يونيو 2025 10:38 ص

قال البنك المركزي المصرى إنه بمناسبة وقفة عرفات وعيد الأضحى المبارك للعام الهجري 1446هـ، تقرر تعطيل العمل بكافة البنوك العاملة في مصر اعتبارًا من يوم الخميس الموافق 5 يونيو 2025 حتى يوم الإثنين الموافق 9 يونيو 2025.

وأضاف البنك المركزي المصرى أنه من المقرر أن يُستأنف العمل بالبنوك صباح يوم الثلاثاء الموافق 10 يونيو 2025.     

 

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أحمد أبراهيم

أحمد أبراهيم

صحفي وكاتب مقالات محترف في الاقسام السياسية والفنية خريج كلية الاعلام جامعة طنطا واقوم بدراسة تمهيدي ماجستير اعلام

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