شكرا لقرائتكم خبر عن البنك المركزى: إجازة البنوك فى عيد الأضحى من الخميس حتى الإثنين والان مع تفاصيل الخبر

قال البنك المركزي المصرى إنه بمناسبة وقفة عرفات وعيد الأضحى المبارك للعام الهجري 1446هـ، تقرر تعطيل العمل بكافة البنوك العاملة في مصر اعتبارًا من يوم الخميس الموافق 5 يونيو 2025 حتى يوم الإثنين الموافق 9 يونيو 2025.

وأضاف البنك المركزي المصرى أنه من المقرر أن يُستأنف العمل بالبنوك صباح يوم الثلاثاء الموافق 10 يونيو 2025.