شكرا لقرائتكم خبر عن البنك المركزى: إجازة البنوك فى عيد الأضحى من الخميس حتى الإثنين والان مع تفاصيل الخبر
القاهرة - سامية سيد - كتب - أحمد يعقوبالإثنين، 02 يونيو 2025 10:38 ص
قال البنك المركزي المصرى إنه بمناسبة وقفة عرفات وعيد الأضحى المبارك للعام الهجري 1446هـ، تقرر تعطيل العمل بكافة البنوك العاملة في مصر اعتبارًا من يوم الخميس الموافق 5 يونيو 2025 حتى يوم الإثنين الموافق 9 يونيو 2025.
وأضاف البنك المركزي المصرى أنه من المقرر أن يُستأنف العمل بالبنوك صباح يوم الثلاثاء الموافق 10 يونيو 2025.
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