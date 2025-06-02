شكرا لقرائتكم خبر عن جمعية رجال الأعمال تطالب بتعديل قوانين الإثبات وحماية البيانات الشخصية والملكية الفكرية والان مع تفاصيل الخبر

عقدت جمعية رجال الأعمال المصريين، اجتماعاً مشتركاً للجنتي التشريعات الاقتصادية، والاتصالات وتكنولوجيا المعلومات بالجمعية لمناقشة تحديث التشريعات والقوانين المنظمة لاستخدام الرقمنة والتطبيقات التكنولوجية في الأعمال وحماية البيانات الشخصية وفي التحكيم وفض المنازعات مثل الدفع الإلكتروني والتوقيع الإلكتروني والبريد الإلكتروني وغيرها.

وعقد اللقاء في ظل سلسلة اللقاءات التي ترغب لجنة تكنولوجيا المعلومات بعقدها خلال المرحلة القادمة نظراً لأهمية دور اللجنة في مناقشة التحديات التي تواجه هذا القطاع الحيوي المؤثر على كافة مجالات الاقتصاد والعمل وخاصة في ظل التطور المستمر والملموس والذي ينعكس على الإقتصاد بشكل عام.

وشهد الاجتماع، تبادل للرؤى حول تحديث البنية القانونية والأطر التنظيمية لشرعنة مشروعات التحول الرقمي والمعاملات الإلكترونية وقانونية تضمينها في الإثبات والمحاكم بما يسهم في تعظيم الاستفادة من التكنولوجيا في تعزيز بيئة الأعمال والمساهمة في التنمية الاقتصادية.

وفي بداية اللقاء أكد حسانين توفيق، رئيس لجنة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات بالجمعية، على أهمية دور اللجنة في مناقشة التحديات التي تواجه كافة مجالات الاقتصاد والأعمال في التحول الرقمي وتوطين التكنولوجيا والتطبيقات الحديثة في الاقتصاد المصري وقطاع الأعمال، وذلك انطلاقاً من اهتمام جمعية رجال الأعمال المصريين بالتكنولوجيا ودورها في دعم القطاع الخاص من خلال تعاون اللجنة مع اللجان القطاعية بالجمعية.

وأشار إلى أهمية التعاون المشترك مع لجنة التشريعات الاقتصادية في مراجعة وتحديث البيئة التشريعية المتعلقة باستخدام التكنولوجيا ومشروعات التحول الرقمي في تطوير الأعمال ودعم الاقتصاد، بما يتماشى مع التطوير السريع في حجم استخدامنا للتكنولوجيا في كافة المجالات الاقتصادية والحياتية اليومية.

وأكد أن قانون حماية البيانات الشخصية ومشروع تعديل قانون الملكية الفكرية من أهم التشريعات المرتبطة بالتحول الرقمي واستخدام التكنولوجيا والتطبيقات الحديثة، مضيفاً أنه تمت مناقشة وإجراء تعديلات على قانون الملكية الفكرية والمتوقع الانتهاء منه خلال الفصل التشريعي الثاني لمجلس النواب.

لفت إلى أن قانون حماية البيانات الشخصية صدر منذ 5 سنوات ولكن في تحديات في اللائحة التنفيذية ولم تتغير حتى الآن، ما يمثل فرصة للجمعية لمناقشة هذه القوانين وإجراء تعديلات عليها خلال الفترة الحالية.

وأكد المستشار بهجت الحسامي رئيس لجنة التشريعات الاقتصادية بالجمعية، أهمية الحاجة إلى ايجاد وسيلة إثبات للمعاملات الإلكترونية في التقاضي حيث أصبحنا نتلاحم بالتكنولوجيا في حياتنا اليومية وفي جميع الأعمال أكثر من أي وقت آخر وخاصة أن وسائل الإثبات في القضاء وفقاً للقانون المصري لم تتغير مع تعاظم التحول الرقمي واستخدامات التكنولوجيا في الضرائب والتجارة الإلكترونية والتوقيع الإلكتروني والسداد والمدفوعات الإلكترونية.

وقال "الحسامي"، إن اللجنة تبحث حالياً التشريعات والقوانين المنظمة للتحول الرقمي وقانونية الاعتداد بالوسائل الإلكترونية والتطبيقات الحديثة في حافظة الإثباتات القضائية ومنها التوقيع الالكتروني والمعاملات التي تتم بين الشركات وبعضها البعض والافراد والشركات عبر البريد الإلكتروني والمواقع الإلكترونية "الويب" والتطبيقات الحديثة مثل الواتساب وغيرها.

واقترح فكرة وجود مركز تحكيم للمعاملات الإلكترونية داخل مصر لديه القدرات والامكانيات في إثبات المعاملات الإلكترونية وجهة إصدار لشهادات تحكيم معتمدة يعتد بها في القضايا الاقتصادية وفض المنازعات.

وأكد أن الإثبات بالبريد الإلكتروني أو الواتساب غير جائز في القضاء ولهذا يجب أن يكون هناك سيرفر مصري وجهة تصدر شهادات بالمعاملات مع إصدار تشريع لهذا ضمن مواد قانون حماية الملكية الفكرية واللائحة التنفيذية لقانون حماية البيانات الشخصية، يضمن اثابتها في التقاضي والتحكيم في المنازعات.

وأوضح أن رغم الفوائد الكبيرة للتحول الرقمي في الاقتصاد والأعمال والحياة اليومية إلا أننا نواجه تحديات عدة تشمل قضايا الخصوصية وأمان البيانات، وهو ما يعكس الحاجة إلى تحديث الأطر التنظيمية، واصدار حزمة تعديلات للتشريعات والقوانين المنظمة إلى جانب ضرورة تدريب المحترفين القانونيين ومحكمين متخصصين في استخدام هذه التكنولوجيات بفعالية في التقاضي وإثبات المخالفات.

فيما أكدت الدكتورة فاطمة صلاح، نائب رئيس لجنة التشريعات الاقتصادية بالجمعية، أن نحو 90% من المعاملات بين الشركات تتم عبر الانترنت سواء البريد الالكتروني والمواقع الإلكترونية والتطبيقات، كما من الصعب إثباتها في التقاضي في حالة إنكار الطرف الآخر، مشيرة في هذا الصدد لأهمية تعديل قانون الإثبات في المواد المدنية والتجارية رقم 25 لسنة 1968، وتعديلاته في 2007.

وأكد المشاركون، في الاجتماع على وجود قصور في القانون المصري فيما يتعلق بالتوقيع الالكتروني حيث لا يزال غير ملزم ما يمثل تحدياً كبيراً أمام الشركات في استخدام الرقمنة والاستفادة من البنية التحتية التكنولوجية ومشروعات الدولة للتحول الرقمي في تطوير الأعمال والتيسير على المستثمرين ورجال الأعمال.

وفي نهاية اللقاء تم الاتفاق على التوصيات التالية : عقد سلسلة من الاجتماعات لدراسة موضوعات لقاء اليوم بشكل أكثر استفاضة، على أن يتم دعوة ممثلي هيئة تنمية صناعة تكنولوجيا المعلومات ITIDA (ايتيدا) للتعرف على رؤيتهم في هذا الصدد وكذلك دعوة المستشار القانوني لوزارة الاتصالات متحدثاً خلال لقاء موسع بغرض الوقوف على كافة الأمور الخاصة بالقانون ومناقشتها مع لجنة التشريعات الاقتصادية.



