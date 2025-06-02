شكرا لقرائتكم خبر عن سعر الذهب اليوم الاثنين 2 يونيو 2025 فى البحرين عيار 21 بـ 34.825 دينار والان مع تفاصيل الخبر
القاهرة - سامية سيد - كتب حسام الشقويرىالإثنين، 02 يونيو 2025 10:00 ص
شهدت أسعار الذهب في البحرين اليوم تغيرات جديدة، وسط تقلبات الأسواق العالمية وحركة العرض والطلب المحلية . وفي هذا التقرير، نقدم لكم تفاصيل الأسعار المحدثة لكل العيارات، بالإضافة إلى العوامل المؤثرة في حركة السوق.
أسعار الذهب في البحرين
- عيار 24 سجل 39.800 دينار
- عيار 22 سجل 36.475 دينار
- عيار 21 سجل 34.825 دينار
- عيار 18 سجل 29.850 دينار
- عيار 14 سجل 23.225 دينار
- عيار 12 سجل 19.900 دينار
- الاونصة1237.825 دينار
- الجنيه الذهب278.575 دينار
- الأونصة بالدولار3292.10 دولار
ومع بلوغ أسعار الذهب مؤخرًا مستوى قياسيًا جديدًا، فإن الاتجاه الصعودي لا يزال قائمًا، وقد يظل الذهب مدعومًا طالما استمرت حالة عدم اليقين بشأن الرسوم الأمريكية.
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