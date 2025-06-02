شكرا لقرائتكم خبر عن تنفيذ مشروعات بـ12.5 مليار جنيه في مبادرة حياة كريمة أغلبها في الصعيد والان مع تفاصيل الخبر

تنفذ شركة العبد العامة للمقاولات، إحدى شركات وزارة قطاع الأعمال العام العديد من مشروعات المبادرة الرئاسية حياة كريمة بقيمة بلغت 9 مليارات جنيه في حياة كريمة 1 بخلاف مشروعات بقيمة 3.5 مليار جنيه في حياة كريمة 2 .

تتضمن المبادرة عشرات القري، ففي الغربية قريتين والمنيا 14 قرية والمنوفية 3 قري وسوهاج 16 قرية واسوان 15 قرية .

كما تتضمن الأعمال تنفيذ 7 محطات معالجة وخطوط طرد ومرافق وطرق ومباني خدمية ومراكز شباب وسيتم تسليم 90% من حياة كريمة 1 بنهاية الشهر الجاري .

كما تنفذ الشركة مشروعات ‏بدأت عدد من شركات قطاع الأعمال العام التابعة للشركة القابضة للتشييد والتعمير في تنفيذ العديد من المشروعات فى المبادرة الرئاسية حياة كريمة 2 بعدد من المحافظات فى الصعيد ووجه بحرى.

يشرف على التنفيذ المهندس سعيد فتوح العضو المنتدب الرئيس التنفيذي ، والمهندس ناجي علوان رئيس العمليات ،*ورؤساء الفروع المهندس بهاء أبو عيانة رئيس فرع الإسكندرية .

وتنفذ شركة العبد العامة للمقاولات، إحدى شركات القابضة للتشييد مشروعات جديدة في المبادرة الرئاسية حياة كريمة 2 بقيمة نحو 3.5 مليار جنيه بخلاف مشروعات في حياة كريمة بقيمة 9 مليارات جنيه سيتم تسليم 90‎%‎ منها في شهر سبتمبر المقبل .

كما كشفت تقارير الشركة بقيادة المهندس سعيد فتوح الرئيس التنفيذي العضو المنتدب، آنّه يجري تنفيذ مشروعات في حياة كريمة 2 في مركز بني مزار محافظة المنيا، وإنشاء محطة معالجة بطاقة 12 ألف متر سيتم زيادتها ل 16 ألف متر في المرحلة الثانية بقرية الشيخ فضل بقيمة نصف مليار جنيه.

كما يتم تنفيذ توسعات محطة مياه طهطا الجديدة بقرية شطورة بسوهاج بقيمة 800 مليون جنيه وبطاقة 102 ألف متر بدلا من 51 ألف متر حيث سيتم الانتهاء منها نهاية العام الجاري وفقا للمهندس ناجى علوان رئيس قطاعات التنفيذ بالشركة.

وفي محافظة أسوان تنفذ الشركة محطة معالجة بإحدى القري بطاقة 25 ألف متر نظام اس بي آر، علاوة على مشروعات في 4 ثري أخري بقيمة مليار جنيه، بجانب تنفيذ مشروعات بـ150 مليون جنيه في قرية بالأقصر.

وتنفذ الشركة ضمن حياة كريمة 2 محطة مياة كفر الشيخ بطاقة 34 ألف متر في مرحلتها الأولي ثم 68 ألف متر بقيمة 850 مليون جنيه.

ووجه المهندس محمد شيمى ، وزير قطاع الاعمال العام بسرعة الانتهاء.



وتُعد مبادرة حياة كريمة من أبرز المبادرات الرئاسية في مصر التي تهدف إلى تحسين مستوى معيشة المواطنين في الريف والمناطق الأكثر احتياجًا. تستهدف المبادرة تطوير البنية التحتية والخدمات الأساسية مثل مياه الشرب والصرف الصحي والكهرباء والطرق، بالإضافة إلى تحسين الخدمات التعليمية والصحية والاجتماعية.

ساهمت المبادرة في تعزيز العدالة الاجتماعية وتقليل الفجوة بين الريف والحضر، من خلال توفير فرص عمل وتنمية مشروعات صغيرة ومتوسطة، مما انعكس على تحسين دخل الأسر الريفية. كما دعمت المبادرة تمكين المرأة والشباب وتوفير سكن كريم وخدمات لذوي الاحتياجات الخاصة.

حياة كريمة تمثل نموذجًا للتنمية المتكاملة التي ترتكز على الشراكة بين الدولة والمجتمع المدني والقطاع الخاص، وهو ما يجعلها من أهم المشروعات التنموية في تاريخ مصر الحديث، حيث تسهم بشكل مباشر في تحقيق أهداف التنمية المستدامة وتحسين جودة الحياة لملايين المواطنين.