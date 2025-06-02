شكرا لقرائتكم خبر عن البورصة العالمية فتحت.. سعر الذهب اليوم عيار 21 و الأونصة دون 3300 دولار والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - مع توقعات بتغير الفائدة الأمريكية، شهد سعر الذهب عالميًا تداولات دون 3300 دولار اليوم، وفى مصر سجل حالة من الاستقرار، بعد تغيرات محدودة للغاية فى الذهب.

أسعار الذهب اليوم:

- عيار 24: 5246 جنيهًا

- عيار 21: 4590 جنيهًا

- عيار 18: 3934 جنيهًا

- الجنيه الذهب: 36,720 جنيهًا

شهد الذهب ضغط سلبي خلال الأسبوع الماضي بعد اعلان ترامب عن تأجيل تطبيق الرسوم الجمركية التي فرضها على الاتحاد الأوروبي بنسبة 50% ليعيد العمل بموعد نهائي في 9 يوليو للسماح بإجراء محادثات بين واشنطن والاتحاد الأوروبي المكون من 27 دولة للتوصل إلى اتفاق.

وفرت هذه الخطوة بعض الراحة للأسواق التي كانت تخشى تدهور أوضاع التجارة العالمية، وشجعت على شراء الأصول التي تعتمد على المخاطرة على حساب الذهب. بالإضافة إلى التعافي الذي سجله الدولار الأمريكي خلال الأسبوع وزاد من الضغط السلبي على الذهب.

وعلى صعيد البيانات الاقتصادية شهد مؤشر أسعار نفقات الاستهلاك الشخصي الأمريكي ارتفاع سنوي بنسبة 2.1% في أبريل مقارنة بتوقعات 2.2%، وبعد صدور التقرير واصل المتداولون المراهنة على أن البنك الفيدرالي الأمريكي سيخفض أسعار الفائدة في سبتمبر.

كما صرحت ماري دالي رئيسة البنك الاحتياطي الفيدرالي في سان فرانسيسكو يوم الخميس أن صانعي السياسات ما زالوا قادرين على خفض أسعار الفائدة مرتين هذا العام، ولكن ينبغي أن تبقى الأسعار ثابتة في الوقت الحالي لضمان أن التضخم يسير على المسار الصحيح للوصول إلى هدف البنك المركزي البالغ 2%.