شكرا لقرائتكم خبر عن 19 مليون عقار تحت مظلة "رقم قومى موحد".. كل ما تريد معرفته عن المنظومة الجديدة والان مع تفاصيل الخبر

في خطوة متقدمة نحو تنظيم سوق العقارات في مصر ورفع كفاءة التعاملات الحكومية، اجتمع وزراء الاتصالات والتنمية المحلية والعدل والإسكان والزراعة لمتابعة مستجدات منظومة الرقم القومي العقاري، التي تهدف إلى تخصيص رقم موحد ودقيق لكل عقار في مصر، سواء كان وحدة سكنية أو أرضًا زراعية.

وشهد الاجتماع، الذي عقد بمقر وزارة الاتصالات بالعاصمة الإدارية، مناقشة إجراءات تفعيل القانون الجديد ووضع اللمسات الأخيرة على لائحته التنفيذية، وذلك بعد إصدار حوالي 19 مليون رقم قومي عقاري حتى الآن.

إليك أبرز 10 معلومات عن منظومة الرقم القومى العقارى



1 - تم إصدار حوالي 19 مليون رقم قومى عقارى فى عدد من المحافظات ضمن المرحلة الحالية من المشروع.

2 - الرقم القومي العقاري يهدف إلى تخصيص رقم متفرد لكل عقار ليكون معرفًا وحيدًا له في التعاملات الحكومية، مثل الرقم القومي للمواطنين.

3 - يتم ربط المنظومة بكافة قواعد البيانات الحكومية لتسهيل تبادل المعلومات وتحسين دقتها.

4 - المشروع يستهدف توفير مؤشرات دقيقة حول كل عقار سواء كان وحدة سكنية أو أرضًا زراعية.

5 - يتم إعداد المنظومة الرقمية بحيث تشمل تكويدًا دقيقًا يبدأ من الأرض، ثم المبنى، ثم الوحدة، ثم الشارع.

6 - الرقم القومي العقاري سيظهر على فواتير الكهرباء لتسهيل الوصول إليه من قبل المواطنين.

7 - من المقرر تخصيص وحدات بكل محافظة لدعم وتشغيل المنظومة على مستوى الجمهورية.

8 - المنظومة ستسهم في ضبط السوق العقاري من خلال قاعدة بيانات موحدة لكل العقارات الحالية والمستقبلية.

9 - يتم ربط الرقم القومي العقاري بالوحدة سواء كانت تمليكًا أو إيجارًا، بما في ذلك الوحدات الخاصة بالورثة.

10- المشروع يسهم في حل مشكلات مثل تفتت الحيازة الزراعية وتعقيدات انتقال الملكية بين الورثة، كذلك المنظومة تشمل كافة أنواع الوحدات العقارية: السكنية، التجارية، الصناعية، والزراعية، وتعد خطوة مهمة نحو القضاء على ازدواجية العناوين ومنع أي ممارسات غير قانونية.