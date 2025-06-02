شكرا لقرائتكم خبر عن سعر الذهب اليوم الاثنين 2-6-2025 فى قطر عيار 24 بـ 385.25 ريال والان مع تفاصيل الخبر

يواصل الذهب تأرجحه في الأسواق العالمية، متأثرًا بالتغيرات في سعر الدولار وسياسات الفائدة العالمية ويلقى الذهب اهتمامًا كبيرًا في قطر سواء من قبل المستثمرين أو المقبلين على الزواج.



أسعار الذهب اليوم في قطر

عيار 24 سجل 385.25 ريال

عيار 22 سجل 353.00 ريال

عيار 21 سجل 337.00 ريال

عيار 18 سجل 289.00 ريال

عيار 14 سجل 224.75 ريال

عيار 12 سجل 192.50 ريال

الاونصة11980.75 ريال

الجنيه الذهب2696.25 ريال

الأونصة بالدولار3292.10 دولار

وفي ظل تصاعد القلق بشأن تنامي ديون الحكومة الأمريكية وضعف الإقبال على سندات الخزانة الأمريكية لأجل 20 عامًا، يتزايد توجه المستثمرين نحو الملاذات الآمنة مثل الذهب لحماية أموالهم.



يُنظر تقليديًا إلى الذهب غير المرتبط بعائد على أنه وسيلة تحوط ضد عدم اليقين الاقتصادي والتضخم.