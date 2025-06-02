الاقتصاد

سعر الدولار أمام الجنيه المصرى فى البنوك المصرية اليوم الاثنين 2 - 6 - 2025

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سعر الدولار أمام الجنيه المصرى فى البنوك المصرية اليوم الاثنين 2 - 6 - 2025

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القاهرة - سامية سيد - كتبت أسماء أمين

الإثنين، 02 يونيو 2025 06:00 ص

استقر سعر الدولار أمام الجنيه المصري فى البنوك العاملة في السوق المصري، فى التعاملات الصباحية اليوم الاثنين 2-6-2025 .

ويحرص الخليج 365 على نشر سعر الدولار فى البنوك المصرية على مدار اليوم أمام الجنيه المصري لتزويد قرائه بأهم تطورات سعر صرف الدولار،


وسجل سعر الدولار بالبنك المركزي المصري 49.63 جنيه للشراء و49.67 جنيه للبيع، وفى البنك الأهلي 49.68 جنيه للشراء و49.78 جنيه للبيع.

وجاء سعر الدولار فى البنوك المصرية كالآتى:

سعر الدولار فى البنك الأهلى المصرى
49.68 جنيه للشراء.
49.78 جنيه للبيع. سعر الدولار فى بنك مصر
49.68 جنيه للشراء.
49.78 جنيه للبيع. سعر الدولار فى بنك الإسكندرية
49.66 جنيه للشراء.
49.76 جنيه للبيع. الدولار فى البنك التجارى الدولى "CIB"
49.68 جنيه للشراء.
49.78 جنيه للبيع.سعر الدولار فى بنك القاهرة
49.68 جنيه للشراء.
49.78 جنيه للبيع.

 

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محمد يوسف

محمد يوسف

متخصص فى مجال الكتابة وتحرير المقالات والترجمة من اللغتين الإنجليزية والفرنسية والعكس لمدة تزيد عن 8 سنوات – الترجمة الكاملة يدويًا دون الإعتماد على أي مواقع ترجمة. – الدقة في الترجمة وعدم وجود أخطاء – التدقيق النحوي واللغوي للنص المترجم – مراعاة أن يتناسب أسلوب اللغة مع الموضوع

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