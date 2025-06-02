شكرا لقرائتكم خبر عن سعر الذهب اليوم الاثنين 2 يونيو 2025 فى الامارات عيار 24 بـ396.25 درهم والان مع تفاصيل الخبر

في السوق المحلية، سجل سعر الذهب فى الامارات استقرارا فى الأسعار حيث سجل جرام الذهب عيار 24 حوالي 396.25 درهمًا إماراتيًا.

عيار 24 سجل 396.25 درهم

عيار 22 سجل367.00 درهم

عيار 21 سجل 352.00 درهم

عيار 18 سجل 301.75 درهم

عيار 14 سجل 233.50 درهم

عيار 12 سجل 200.00 درهم

الاونصة12324.75 درهم

الجنيه الذهب2816.00 درهم الأونصة بالدولار3292.10 دولار

سعر الذهب في الامارات



يحتفظ الذهب بأساسيات قوية على المدى الطويل تدعم اتجاهه الصاعد، إلا أن التقلبات قصيرة الأجل تضعف زخم الصعود وتدفعه حالياً إلى التحركات العرضية، وذلك في ظل الفوضى الحالية في سياسات الحكومة الأمريكية وعدم وضوح توجهات السياسة التجارية الأمريكية.

ويعد سعر الذهب في الامارات من المؤشرات الاقتصادية المهمة التي تهم الأفراد والمستثمرين، وتشهد أسعار الذهب في الإمارات تغييرات يومية متأثرة بعدة عوامل محلية وعالمية، مثل أسعار الذهب في الأسواق العالمية.