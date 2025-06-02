شكرا لقرائتكم خبر عن هل تخلى المستخدمون جزئيًا عن الكاش؟.. مؤشرات المحافظ الإلكترونية تجيب والان مع تفاصيل الخبر

في انعكاس واضح لتسارع التحول الرقمي في مصر وتكامل جهود الدولة نحو تحقيق الشمول المالي، أصدر الجهاز القومي لتنظيم الاتصالات تقريره الربع سنوي الأول لعام 2025 حول مؤشرات استخدام المحافظ الإلكترونية التابعة لشركات الاتصالات، والذي يغطي الفترة من يناير إلى مارس 2025، التقرير يعكس نموًا ملحوظًا في عدد المحافظ الإلكترونية والمعاملات المالية المنفذة بها، بما يبرز دور القطاع في تسهيل المعاملات اليومية، وتوسيع نطاق استخدام التكنولوجيا المالية لدى مختلف فئات المجتمع.

هذا النمو يأتي في إطار الدعم المستمر من الجهاز لتطوير بيئة الدفع الرقمي، عبر التنسيق مع شركات الاتصالات، ووضع الأطر التنظيمية الداعمة للابتكار، وتفعيل سياسات تحفز الاستخدام، ما يجعل المحافظ الإلكترونية إحدى الأدوات الفاعلة في تحويل مصر من مجتمع نقدي إلى مجتمع رقمي لا نقدي.

وبحسب التقرير، بلغ عدد المحافظ الإلكترونية على مستوى الجمهورية 43.7 مليون محفظة، بينما بلغت العمليات المالية المنفذة باستخدامها نحو 589 مليون عملية، بقيمة مالية إجمالية تقدر بـ 859 مليار جنيه، خلال 3 أشهر فقط، كما كشفت المقارنات مع الفترة نفسها من العام الماضي عن زيادات كبيرة في المؤشرات الثلاثة الرئيسية: عدد المحافظ، وعدد المعاملات، والقيمة المالية.

الخليج 365 يقدم أسئلة وأجوبتها حول استخدام المحافظ الإلكترونية بمصر:

كم بلغ عدد المحافظ الإلكترونية في مصر خلال الربع الأول من 2025؟

بلغ عدد المحافظ الإلكترونية التابعة لشركات الاتصالات 43.7 مليون محفظة على مستوى الجمهورية، وهو ما يمثل زيادة بنسبة 31% مقارنة بالربع الأول من عام 2024، الذي سجل 33.3 مليون محفظة.

ما حجم المعاملات المالية المنفذة باستخدام المحافظ خلال نفس الفترة؟

بلغ عدد العمليات المالية التي تم تنفيذها باستخدام المحافظ الإلكترونية نحو 589.4 مليون عملية، بقيمة إجمالية بلغت 859.2 مليار جنيه، كذلك تشير الأرقام إلى ارتفاع بنسبة 61% في عدد العمليات مقارنة بالعام السابق، و63% في قيمة العمليات.

وتستحوذ إي آند كاش على21% من المحافظ و11% من العمليات، ثم أورنج كاش بـ19% من المحافظ و9% من العمليات، وي باي بـ4% من المحافظ و1% من المعاملات، وفودافون فودافون كاش 56% من المحافظ و79% من عدد العمليات.

ما أبرز الخدمات التي يتم استخدام المحافظ من أجلها؟

احتل "التحويل من محفظة لأخرى" المركز الأول من حيث عدد العمليات بنسبة 63%، تلاه شحن الرصيد وخدمات الإنترنت بنسبة 21%، من حيث القيمة المالية للعمليات، كان التحويل أيضًا هو الخدمة الأعلى بنسبة 78%، تلاه السحب النقدي بنسبة 13%.

كيف يتم الإيداع في المحافظ؟

تمت 85% من عمليات الإيداع بشكل مباشر، بينما تمت 9% عبر ماكينات الصراف الآلي ATM، و6% من خلال تحويلات من الحسابات البنكية.

وكيف يتم صرف الأموال من المحافظ؟

82% من الأموال التي خرجت من المحافظ كانت عبر عمليات سحب نقدي، تلتها المدفوعات المختلفة مثل فواتير المرافق والتبرعات والتسوق بنسبة 13%، ثم شحن الرصيد بنسبة 5%.

كيف دعمت الدولة البيئة التنظيمية للمحافظ الإلكترونية؟

حقق الجهاز القومي لتنظيم الاتصالات تقدمًا كبيرًا على المستوى الدولي، حيث صعدت مصر 39 مركزًا دفعة واحدة في مؤشر القواعد التنظيمية للمحافظ الإلكترونية للهاتف المحمول الصادر عن الجمعية الدولية لشبكات الهاتف المحمول GSMA، لتحل في المركز السادس عالميًا بين 90 دولة.

ما المبادرات التي أطلقها الجهاز؟

أطلق الجهاز عدة مبادرات لتشجيع الاستخدام، منها مبادرة سداد مصروفات المدارس والجامعات عبر المحافظ، ومبادرات خاصة للمرأة تتضمن وحدات مجانية وكاش باك، فضلًا عن حوافز موجهة لذوي الهمم.

هل يمكن فتح محفظة إلكترونية لمن هم دون 18 عامًا؟

بالفعل، أتاح الجهاز فتح المحافظ الإلكترونية لمن يبلغون 15 عامًا، توافقًا مع سن إصدار بطاقة الرقم القومي، بهدف إشراك الفئات الأصغر سنًا في منظومة الشمول المالي.

هل تدعم المحافظ استقبال التحويلات من الخارج؟

نعم، فقد اعتمد الجهاز خدمة تلقي التحويلات المالية من الخارج مباشرة إلى المحافظ الإلكترونية، مما يتيح للمستخدمين استقبال الأموال بأي عملة وتحويلها تلقائيًا إلى الجنيه المصري وفقًا لسعر الصرف الرسمي.